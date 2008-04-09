//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

У Панина – воспаление легких?

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Владимир ЖАРОВ ]

У Панина – воспаление легких?

 НА ДНЯХ актер Алексей Панин попал в больницу с проблемой дыхательных путей. По словам артиста, эта хворь – осложнение после простуды, от которой он пытался излечиться самостоятельно. Сейчас Панин проходит интенсивный курс лечения и чувствует себя уже намного лучше. Единственное, что доставляет ему серьезный дискомфорт, – запрет врачей на курение.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Аналитик раскрыл главную помеху для возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

Аналитик раскрыл главную помеху для возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

У Украины крайне мало шансов на реинтеграцию территорий, контролируемых властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такое мнение в разговоре с журналистами озвучил отечественный писатель и эксперт Дмитрий Лекух.

//В мире

Эксперт рассказал об идее военных США оккупировать Калининград и обменять его на Крым

Эксперт рассказал об идее военных США оккупировать Калининград и обменять его на Крым

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал недавнее заявление американского генерала Джеффри Харригана о том, что Калининграду суждено стать одной из первых целей для НАТО в случае конфликта с Россией.

//Общество

В Госдуме раскрыли причину нереальности ядерного конфликта между Россией и США

В Госдуме раскрыли причину нереальности ядерного конфликта между Россией и США

Ядерный конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами нереален. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы озвучил некоторое время назад Александр Шерин, депутат Госдумы.

//В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.

//Авиа, ж/д транспорт

Три крупнейших лоукостера подали заявки на полеты в Россию

Три крупнейших лоукостера подали заявки на полеты в Россию

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Худший для ДНР и ЛНР сценарий развития событий в Донбассе обозначил политолог

Худший для ДНР и ЛНР сценарий развития событий в Донбассе обозначил политолог

Озвучен худший для самопровозглашенных ДНР и ЛНР вариант дальнейшего развития ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По данному вопросу высказался политический эксперт Ростислав Ищенко.

//В мире

Латвийский астропсихолог: Наше состояние – наши мысли. Не нравится состояние – измени мысли

Латвийский астропсихолог: Наше состояние – наши мысли. Не нравится состояние – измени мысли

Вы знаете, какой сегодня день? С точки зрения Вселенной? День равноденствия – день равновесия. И это серьезный день. День, когда открываются «новые двери» и наступает «момент истины». Специально для «Аргументов Недели» комментарии популярного латвийского астропсихолога Маргариты Андреевской.

//Общество

Метеоролог рассказал, что москвичей ждет потепление в конце недели

Метеоролог рассказал, что москвичей ждет потепление в конце недели

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой погоды ожидать на текущей неделе в столице. Первая половина недели сохранит неустойчивую по-осеннему холодную погоду с порывистым ветром и с зарядами осадков.

//Происшествия

Бизнесмен устроил пьяный дебош во время рейса Самара – Москва

Бизнесмен устроил пьяный дебош во время рейса Самара – Москва

Утром во вторник, 24 сентября, стало известно, что 53-летний бизнесмен устроил дебош на борту самолета, который следовал из Самары в Москву. Известно, что предприниматель летел бизнес-классом.

//Новости партнеров

//В мире

СМИ: Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

СМИ: Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

СМИ узнали от высокопоставленных чиновников американской администрации, что глава США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за коррупции в стране.

//Общество

Депутат из Ленобласти призвал давать дачникам дополнительные выходные для сбора урожая

Депутат из Ленобласти призвал давать дачникам дополнительные выходные для сбора урожая

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров в минувший понедельник, 23 сентября, предложил предоставлять дачникам дополнительные выходные дни для сбора осеннего урожая.

//Новости СМИ2

//В мире

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, которая повлияла на отношения страны с Российской Федерацией.

//Авто

В России начали действовать новые правила расчета транспортного налога

В России начали действовать новые правила расчета транспортного налога

В России вступают в силу новые правила расчета транспортного налога: главные изменения коснулись автомобилей стоимостью более 3 млн рублей. Перечень таких машин недавно был расширен Минпромторгом.

//Шоу-бизнес

Лукашенко наградил Пугачеву орденом

Лукашенко наградил Пугачеву орденом

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о награждении советской и российской певицы Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов. Награда присвоена Примадонне за большой вклад в укрепление белорусско-российских культурных отношений.

//Экономика

Курс евро начал резкое снижение

Курс евро начал резкое снижение

На фоне новостей из Германии резко снижается курс евро. Он стремится к отметке 1,0925, уже достигавшейся в начале сентября. Аналитики считают маловероятным его возвращение к привычным величинам.

//Культура

Портреты Ленина работы Энди Уорхола продадут в Лондоне

Портреты Ленина работы Энди Уорхола продадут в Лондоне

В Лондоне в конце сентября откроется выставка американского художника Энди Уохола, посвящённая политическому деятелю и советскому вождю Владимиру Ильичу Ленину.

//В мире

В австрийском супермаркете взорвался газ, есть пострадавшие

В австрийском супермаркете взорвался газ, есть пострадавшие

При взрыве газа в одном из магазинов австрийской федеральной земли Тироль девять человек получили ранения. Одна женщина по-прежнему находится под завалами здания, передает газета Kurier.

//Новости партнеров

//В мире

Порошенко личным примером показал украинцам, как нарушать ПДД

Порошенко личным примером показал украинцам, как нарушать ПДД

Бывший президент Украины Петр Порошенко попал на видео одной из общественных организаций страны в момент нарушения правил дорожного движения возле здания Верховной Рады.

//Происшествия

На Украине вандалы осквернили могилы участников конфликта в Донбассе

На Украине вандалы осквернили могилы участников конфликта в Донбассе

На Украине неизвестные осквернили надгробия участников военных действий, проходящих на территории Донбасса. Инцидент произошел накануне на кладбище города Мены в Черниговской области.

//Общество

Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?» после скандала

Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?» после скандала

Публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман прокомментировал возвращение Александра Друзя в «Что? Где? Когда?» после случившегося скандала с подкупом.

//Общество

Глава Севастополя отменил закупку 200 швейцарских часов и ручек с символикой правительства

Глава Севастополя отменил закупку 200 швейцарских часов и ручек с символикой правительства

Врио губернатора Севастополя Михаил РАЗВОЖАЕВ отменил закупку 200 швейцарских часов и ручек с символикой правительства и самого города-героя

//Общество

Потомки Айвазовского прибыли в Крым из Австралии принять участие в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее

Потомки Айвазовского прибыли в Крым из Австралии принять участие в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее

Аманда РОДЖЕРС и Люси ЭНН-БАСТЕККИ взяв дочерей прибыли в Крым для участия в бале. Их визит освещает пресс-служба крымского аэропорта,

//Экономика

Где в России растут зарплаты?

Где в России растут зарплаты?

Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты. Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией
2

Вопросов стало больше: в Индии провели анализ ДНК "Озера скелетов"
3

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии
4

В Перми временно закрыли частный детский сад, где дети спали на полу
5

Уголовные дела против врачей дестабилизируют медицинскую отрасль

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры