У Панина – воспаление легких?
№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Владимир ЖАРОВ ]
НА ДНЯХ актер Алексей Панин попал в больницу с проблемой дыхательных путей. По словам артиста, эта хворь – осложнение после простуды, от которой он пытался излечиться самостоятельно. Сейчас Панин проходит интенсивный курс лечения и чувствует себя уже намного лучше. Единственное, что доставляет ему серьезный дискомфорт, – запрет врачей на курение.
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