Виктория Пьер-­Мари

ОНА выходит на сцену мягко, как пантера. Стоя в конусе падающего света, плавно подносит к красивым губам серебряный микрофон. И – льется, ласкает, обволакивает необыкновенно сильный, нежный, гипнотизирующе низкий голос… На сцене знаменитого клуба «Б1 maximum» проходит концерт гениальной джазовой певицы Виктории Пьер-­Мари.

Обладательница двух золотых медалей на чемпионате мира по искусствам в Лос-Анджелесе, Гран­при на Международном джазовом фестивале в Монтре Виктория обвораживает, околдовывает, завоевывает своим пением. Именитые гости и поклонники творчества в истинном свете вкусили яркий талант певицы.

Хиты Майкла Джексона, Уитни Хьюстон и других легендарных исполнителей звучали со сцены клуба в исполнении Виктории и ее Pier-Mari band. Королева джаза представила новую программу «Леди Блюз», где впервые прозвучали варианты авторских аранжировок коллектива, ведь все это время Виктория сотрудничала с диджеями Москвы, Лондона, Нью-Йорка и Парижа. Огромный зал клуба «B1 maximum» с потрясающей акустикой позволил посетителям в полной мере насладиться новой программой Виктории Пьер­Мари и получить незабываемые эмоции радости и позитивной энергии. С этим потрясающим шоу Виктория отправляется в мировое турне.