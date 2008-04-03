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Программа-минимум Сергея Новикова

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Валерия КОЧЕРГИНА ]

<nobr>Программа-минимум</nobr> Сергея Новикова
Сергей Новиков

 – МОЖНО ли доверять вашему ток-шоу о самолечении?

 – Каждый из нас (хотя бы в душе) считает себя специалистом по «налаживанию» собственного здоровья. Нам не страшно, что не хватает даже элементарных знаний о физиологии тела. Мы уверены, что интуиция и житейский опыт подвести не должны! А тут еще копилка народных рецептов, «ценные» сведения о которых можно почерпнуть на каждом шагу. Увы, надо всегда помнить, что один и тот же рецепт способен одного поставить на ноги, а другого покалечить. В общем, как ни крути, а без помощи специалиста назначать себе даже элементарные на первый взгляд препараты и процедуры небезопасно. Для тех, кто в это не верит, – новая программа «Лига пациентов. Помоги себе сам» с моим участием. Это целая линейка программ по будням.

 – У вас есть медицинское образование?

 – В детстве у меня был выбор: стать ветеринаром или биологом. Ветеринар – это практическая профессия, а биолог все-таки больше наблюдатель. В Хабаровске, где я жил, не было вуза, в котором учили бы на ветеринара. Зато рядом был педагогический университет. Так что по образованию я преподаватель биологии и химии. По окончании университета поступил в аспирантуру и стал еще специалистом… по лягушкам и жабам.

 – Но как вы попали на телевидение?

 – Услышал про конкурс дикторов на хабаровском телевидении. Меня взяли, и помимо чтения прогноза погоды я стал вести программу о «лохматых и пернатых» – рассказывал о животных. Потом поехал в Москву на курсы повышения квалификации. Вот так все и получилось.

 – Можно ли говорить, что после рождения в вашей семье близнецов – Семена и Кристины – вы стали по-другому относиться к работе?

 – Нет. Я всегда хотел детей и умею с ними общаться. После рождения Кристины и Семена, может, добавилось ответственности. Стал беспокоиться, уже не задерживаюсь на работе.

 Хотя в прошлом году работа мне очень помогла… На канале «Домашний» выходила программа «Сделай мне ребенка». Она была как раз для «чайников» и посвящена воспитанию и выращиванию детей. Я как папа с маленьким стажем интересовался буквально всем. Начиная с того, как кормить ребенка, и заканчивая тем, как с ним общаться.

 – И чему вы научились? Есть у вас теперь рецепты для отцов?

 – У нас с женой есть небольшие разногласия по поводу того, что можно, а что нет. Конечно, есть вещи, которые категорически нельзя. Мы не против разных развлечений, но пока не позволяем им смотреть телевизор. Считаем, что в первые годы ребенок должен развиваться, общаясь с родителями, сверстниками. Наверное, это единственное правило, которое мы стараемся соблюдать. Отцу важно не бояться собственного ребенка. Многие папы просят, чтобы малыша кормила-поила только мама. Они боятся им навредить и не берут на руки, даже когда ребенок тянет к ним ручки. Наоборот, ребенку очень важно, чтобы именно папа взял его в свои сильные руки. Отец, как и мать, должен гулять с ребенком, купать, укладывать спать.

 – Вы еще скажите – готовить!

 – Очень люблю готовить! Для детей что-то вкусное готовлю только я. Например, творожную запеканку. Рецепт очень простой: 500 г свежего творога, добавляем изюм, орехи, сахар, немного соли и 2–3 яйца. Все это ставим в духовку, и через 40 минут запеканка готова.

 – В общем, вы хоть и телезвезда, но при этом семейный, а не тусовочный человек. О вас не сплетничают. Не обидно? Не хотелось ли запустить «утку» в прессу?

 – Меня никогда не интересовала подобная слава. Семья – это самое главное. Есть много людей, которые практически положили жизнь, чтобы прославиться благодаря тусовкам – их имена на слуху. Но для меня это никогда не было целью.

 – Вы уже достаточно реализовали себя в жизни?

 – То, о чем я мечтал в детстве, практически все сбылось. Причем все это реализовалось за три года. В первый год появилась квартира, на второй была свадьба, а на третий – родились дети. Так что план-минимум выполнен. Буду жить, растить детей и помогать людям в программе «Лига пациентов»…

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