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Боба Грек открывает новые грани жанра

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Дмитрий ИВАНОВ ]

Боба Грек открывает новые грани жанра
Обычную песню Б. Грек превратил в шоу

 ЗА ПОСЛЕДНИЙ год артисты русского жанра продемонстрировали новые тенденции. Представили на суд публики массу прекрасных лирических хитов, показали скрытые грани «народной» песни. Зрители всех возрастов и профессий пришли послушать любимые мелодии и вживую посмотреть на звезд шансона. В этот вечер на сцену Государственного Кремлевского дворца вышли: Боба Грек и Андрей Бандера, Владислав Медяник, Гарик Кричевский, Любовь Успенская и Таисия Повалий, Стас Михайлов и Михаил Шуфутинский, группа «Лесоповал» и Сергей Трофимов, Катерина Голицына и Рада Рай, Евгений Росс и Игорь Саруханов, Евгений Кемеровский и патриарх жанра Юз Алешковский.

 Церемонию открывал… Дима Маликов. Нет, не подумайте ничего такого, он не пел «Бублички», а исполнил замечательную инструментальную пьесу на рояле. Но стоило смолкнуть последним аккордам, на сцене появились ведущие церемонии, актеры театра и кино Евгений Стычкин и Людмила Артемьева. Декорации в этот вечер создавали интерьеры дорогой гостиницы, а все исполнители по сценарию были постояльцами импровизированного отеля «Шансон».

 Хитро улыбнувшись, Евгений устроил Дмитрию небольшую проверку на чувство юмора. «Так и я смогу, – произнес актер опешившему Маликову. – А ты «Мурку» сыграй!» И что вы думаете? Дмитрий не растерялся и выдал такую «расческу» по клавишам, что зрители обалдели и принялись восторженно аплодировать экспромту.

 Затем на сцену поднялся мэтр жанровой песни Михаил Шуфутинский и исполнил известную композицию «Добрый вечер, господа!». «Атамана» сменил показавшийся мне слегка утомленным Трофим. Затем звезда русского шансона из Украины Гарик Кричевский исполнил озорную песенку про голливудскую звезду Дженнифер Лопес. Вернее – про ее самую соблазнительную часть тела… Ту, что пониже спины. Зрители веселились от души и не жалели ладоней.

 Тепло встретила публика Евгения Росса, группу «Лесоповал», Андрея Бандеру, Владислава Медяника, Стаса Михайлова, Катерину Голицыну…

 В антракте публика оживленно обсуждала увиденное и с нетерпением ожидала продолжения шоу. Как заведено, самое интересное обычно откладывается на потом.

 Особенно ярким номером программы стало выступление «народного любимца» – искрометного и юморного Бобы Грека.

 «В нашем отеле останавливаются гости со всего света», – озвучил подводку к его появлению ведущий. И через мгновенье перед зрителями предстал шансонье собственной персоной, одетый… в народный греческий костюм. Буйство красок наряда и странный головной убор, отдаленно напоминающий среднеазиатскую тюбетейку, несмотря на экстравагантность, оказались артисту к лицу.

 Поприветствовав собравшихся, Боба в окружении балета и цыганского ансамбля показал композицию «Помилуй меня». Ее написал специально для него маэстро Вячеслав Добрынин. Впрочем, назвать происходящее обычным исполнением будет неверным. Это было великолепное шоу, мини-спектакль. Боба Грек показал все грани своего таланта – артистизм, экспрессию и выразительную мимику. По сюжету песни он театрально преследовал красавицу-цыганку, а на их пути то и дело возникал… медведь. Не настоящий, конечно, – бутафорский, но чудо, какой уморительный!

 Народ был в восторге от Бобы Грека и устроил ему настоящую овацию.

 Премию певец получил из рук народного артиста России Александра Панкратова-Черного: «Дорогой, Боба, ты человек, который не понаслышке знает, что такое горе, страдания и война. Наверное, только тот, кто познал подобное, может по-настоящему веселиться и дарить праздник окружающим. Спасибо тебе за это от всей души».

 Концерт заканчивался, шел на коду, как говорят профессиональные музыканты. После Бобы Грека к зрителям вышел Андрей Макаревич, чтобы представить патриарха жанровой песни, заокеанского гостя Юза Алешковского. Родившийся в 1929 г., он за свою долгую жизнь испытал многое: службу в армии и сталинские лагеря, опалу и изгнание из страны. Юз Алешковский – прежде всего автор легендарных песен – «Товарищ Сталин, вы большой ученый!» и «Окурочек». Именно эти композиции он и исполнил под аккомпанемент гитары Макаревича. Получилось здорово.

 Закрывала концерт «королева шансона» – Люба Успенская. Она исполнила несколько любимых поклонниками хороших песен.

 Радио «Шансон» и его артистическая команда, как всегда, оказались на высоте.

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