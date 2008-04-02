Боба Грек открывает новые грани жанра

ЗА ПОСЛЕДНИЙ год артисты русского жанра продемонстрировали новые тенденции. Представили на суд публики массу прекрасных лирических хитов, показали скрытые грани «народной» песни. Зрители всех возрастов и профессий пришли послушать любимые мелодии и вживую посмотреть на звезд шансона. В этот вечер на сцену Государственного Кремлевского дворца вышли: Боба Грек и Андрей Бандера, Владислав Медяник, Гарик Кричевский, Любовь Успенская и Таисия Повалий, Стас Михайлов и Михаил Шуфутинский, группа «Лесоповал» и Сергей Трофимов, Катерина Голицына и Рада Рай, Евгений Росс и Игорь Саруханов, Евгений Кемеровский и патриарх жанра Юз Алешковский.

Церемонию открывал… Дима Маликов. Нет, не подумайте ничего такого, он не пел «Бублички», а исполнил замечательную инструментальную пьесу на рояле. Но стоило смолкнуть последним аккордам, на сцене появились ведущие церемонии, актеры театра и кино Евгений Стычкин и Людмила Артемьева. Декорации в этот вечер создавали интерьеры дорогой гостиницы, а все исполнители по сценарию были постояльцами импровизированного отеля «Шансон».

Хитро улыбнувшись, Евгений устроил Дмитрию небольшую проверку на чувство юмора. «Так и я смогу, – произнес актер опешившему Маликову. – А ты «Мурку» сыграй!» И что вы думаете? Дмитрий не растерялся и выдал такую «расческу» по клавишам, что зрители обалдели и принялись восторженно аплодировать экспромту.

Затем на сцену поднялся мэтр жанровой песни Михаил Шуфутинский и исполнил известную композицию «Добрый вечер, господа!». «Атамана» сменил показавшийся мне слегка утомленным Трофим. Затем звезда русского шансона из Украины Гарик Кричевский исполнил озорную песенку про голливудскую звезду Дженнифер Лопес. Вернее – про ее самую соблазнительную часть тела… Ту, что пониже спины. Зрители веселились от души и не жалели ладоней.

Тепло встретила публика Евгения Росса, группу «Лесоповал», Андрея Бандеру, Владислава Медяника, Стаса Михайлова, Катерину Голицыну…

В антракте публика оживленно обсуждала увиденное и с нетерпением ожидала продолжения шоу. Как заведено, самое интересное обычно откладывается на потом.

Особенно ярким номером программы стало выступление «народного любимца» – искрометного и юморного Бобы Грека.

«В нашем отеле останавливаются гости со всего света», – озвучил подводку к его появлению ведущий. И через мгновенье перед зрителями предстал шансонье собственной персоной, одетый… в народный греческий костюм. Буйство красок наряда и странный головной убор, отдаленно напоминающий среднеазиатскую тюбетейку, несмотря на экстравагантность, оказались артисту к лицу.

Поприветствовав собравшихся, Боба в окружении балета и цыганского ансамбля показал композицию «Помилуй меня». Ее написал специально для него маэстро Вячеслав Добрынин. Впрочем, назвать происходящее обычным исполнением будет неверным. Это было великолепное шоу, мини-спектакль. Боба Грек показал все грани своего таланта – артистизм, экспрессию и выразительную мимику. По сюжету песни он театрально преследовал красавицу-цыганку, а на их пути то и дело возникал… медведь. Не настоящий, конечно, – бутафорский, но чудо, какой уморительный!

Народ был в восторге от Бобы Грека и устроил ему настоящую овацию.

Премию певец получил из рук народного артиста России Александра Панкратова-Черного: «Дорогой, Боба, ты человек, который не понаслышке знает, что такое горе, страдания и война. Наверное, только тот, кто познал подобное, может по-настоящему веселиться и дарить праздник окружающим. Спасибо тебе за это от всей души».

Концерт заканчивался, шел на коду, как говорят профессиональные музыканты. После Бобы Грека к зрителям вышел Андрей Макаревич, чтобы представить патриарха жанровой песни, заокеанского гостя Юза Алешковского. Родившийся в 1929 г., он за свою долгую жизнь испытал многое: службу в армии и сталинские лагеря, опалу и изгнание из страны. Юз Алешковский – прежде всего автор легендарных песен – «Товарищ Сталин, вы большой ученый!» и «Окурочек». Именно эти композиции он и исполнил под аккомпанемент гитары Макаревича. Получилось здорово.

Закрывала концерт «королева шансона» – Люба Успенская. Она исполнила несколько любимых поклонниками хороших песен.

Радио «Шансон» и его артистическая команда, как всегда, оказались на высоте.