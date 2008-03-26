Хранители звездных тел

Звездные понты «эконом­класса»

НАЛИЧИЕМ охраны сегодня никого не удивишь. И если раньше окружать себя «людьми в черном» было прерогативой политиков и солидных банкиров, то сегодня шикануть на пару часов личным телохранителем из какого-нибудь средненького ЧОПа может и начинающая звезда.

«Как показывает практика, для многих представителей шоу­бизнеса такие охранные мероприятия чаще всего носят показушный характер, – признается Александр Васильевич, директор одного из столичных охранных агентств. – Артистов, над жизнью которых нависла реальная угроза, у нас практически нет. Поэтому для многих звезд наличие собственного телохранителя на светском банкете – это что-то вроде статусной имиджевой вещи. Причем достаточно быстро выходящей из моды и переходящей в разряд «старой коллекции».

В большинстве случаев телохранителей звезд можно разделить на два класса – «экономичный» и «престижный».

Как свидетельствует практика, самый распространенный вариант для представителей шоу­бизнеса – «экономичный». Во-первых, охрана «эконом­класса» помимо своих прямых обязанностей обычно выполняет работу и водителя, и личного помощника артиста. Во-вторых, зарплатная ставка в данном случае, как правило, «совмещенная». Она намного меньше, нежели у их коллег из респектабельного охранного агентства. Такие разносторонние «богатыри» зарабатывают около тысячи долларов в месяц. Кстати, на столичном рынке труда каждый из вышеупомянутых специалистов оценивается от 1 тыс. долларов… по отдельности. Так что экономия при подобной «совмещенке» очевидна.

Сегодня доверяют жизнь, личные поручения и вождение собственного авто своим «разносторонним» охранникам Максим Галкин, Таисия Повалий, Валерий Леонтьев, Анна Семенович.

Престижная экзотика

«ПРЕСТИЖНЫЙ» вариант охраны – удовольствие более дорогое и хлопотное. И здесь звездному нанимателю важно быть «в модной теме». Ведь помимо высочайшего профессионализма, которым должен обладать «ангел­хранитель», ему предстоит еще грамотно подчеркнуть статус своего работодателя.

Одной из первых, кто стал задавать тон модным тенденциям при подборе «ангела-хранителя», стала писательница Оксана Робски. Лет десять назад она была владелицей охранного агентства, в котором работали только девушки, и занималась пропагандой такого рода услуг.

«Мы подошли к вопросу охраны очень серьезно, – признается Робски. – Помимо специальной силовой подготовки, психологических тестирований следили еще и за внешним видом телохранителей. Они носили дизайнерский черный пиджак, брюки, майку и туфли на низком каблуке». Правда, поскольку такие «понтовые» телохранители достаточно дорогие, звездной клиентуры у агентства Робски тогда не было. Зато сегодня, по словам сотрудников охранных структур, наблюдается настоящий «бабий бум».

Говорят, что периодически нанимают себе такую охрану Богдан Титомир, Катя Лель, Ксения Собчак. Недавно на проекте «Танцы со звездами» продемонстрировала свою телохранительницу и актриса Анастасия Заворотнюк.

И это при том, что подобное удовольствие весьма недешево. Высококвалифицированный профессионал может обходиться звезде от 5 тыс. долларов в месяц.

Удачную рекламную кампанию на экзотической внешности своего телохранителя сделала и певица Алсу. Долгое время она и ее чернокожий телохранитель Даррэн из Англии не сходили со страниц российских изданий. Говорят, что тогда-то в Москве и появилась мода – выписывать из-за границы практически весь обслуживающий персонал. Сегодня в целях «рентабельности» Даррэн охраняет певицу, только когда она гостит в Англии. В России звезду оберегают несколько шкафообразных охранников из службы безопасности ее супруга Яна Абрамова.

Впечатляющее зрелище всегда представляет собой охрана певца Филиппа Киркорова. Правда, ее численность зачастую колеблется в зависимости от статуса мероприятия, на котором появляется артист. Например, на презентации в элитном ночном клубе Филиппа можно увидеть в сопровождении трех, а иногда и четырех телохранителей. Тогда как на обычном концерте за певцом следуют один-два плечистых парня. Опять же задаешься вопросом: что это – предусмотрительность звезды или желание показать собственную значимость? С одной стороны, певец старается оградить себя от назойливых папарацци и дотошных фанатов. Но с другой – чем пафоснее мероприятие, тем больше солидных людей и прессы на нем собирается. Грех не показать себя во всей красе!

Доход не в обход

ИМЕТЬ в своем подчинении телохранителей – не только разорение, но еще и доход. Например, если эти телохранители работают в твоей собственной фирме! Наглядный пример – певец Александр Маршал. Несколько лет назад он решил открыть свое собственное дело – охранное агентство. Артисту хотелось, чтобы его бизнес был связан с военной индустрией, так как сам он в прошлом летчик.

Новое дело решено было открыть вместе с давним другом певца – не менее популярным актером­каскадером Александром Иншаковым. «На работу мы набираем не абы кого, – признается Маршал. – В основном новых охранников к нам приводят свои же сотрудники – это их друзья и проверенные знакомые. Людей без рекомендаций мы не трудоустраиваем. За «модными тенденциями» тоже не гонимся. Так как уверены: мода на классических телохранителей – плечистых красавцев – еще вернется».

Интересная деталь: несмотря на то, что в подчинении Маршала целый отряд телохранителей, их услугами в личных целях ни он сам, ни Иншаков не пользуются. По словам артиста, в основном это связано с тем, что он предпочитает привлекать к себе внимание творчеством, а не статусом. А в случае необходимости сможет самостоятельно постоять и за себя, и за даму своего сердца.