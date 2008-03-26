Баскова одарили машиной

НА ДНЯХ певцу Николаю Баскову сделали весьма щедрый подарок. После выступления на очередном роскошном приеме, устроенном бизнесменом Тельманом Исмаиловым, организатор празднества подарил артисту ключи от новенького черного авто Porsche Cayenne.

«Я мечтал о такой машине, и было очень приятно получить этот подарок, – признался «АН» Басков. – Машина – зверь! Мощная, красивая, очень стильная. В ней есть абсолютно все, чего можно желать. Единственное, что я туда добавлю, – маленькую икону, специально освященную в одном из подмосковных храмов. Я очень благодарен Тельману за такой роскошный подарок! Раньше мне никогда таких подарков не делали».

Как удалось выяснить «АН», средняя стоимость такого автомобиля – около 3 млн. рублей. В настоящий момент машина находится на регистрации в ГИБДД. Но уже в начале апреля артист сможет колесить на ней по столичным дорогам.