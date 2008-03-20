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Любовь, похожая на сон

№ 12(98) от 20.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Любовь, похожая на сон

УЖЕ больше года Софи и Кристофа связывает нечто большее, чем просто профессиональные отношения. Он сыграл главную роль в последнем режиссерском опыте знаменитой актрисы «Исчезнувшая в Довиле». Нужно было, чтобы закончились съемки, прошло некоторое время, и только тогда звездная пара стала появляться вместе. И даже прилюдно целоваться.

«АН»: Скажите, Кристоф, вы были знакомы с Софи Марсо до работы над этим фильмом?

К.Л.: До этого мы встретились только однажды – лет 20 назад на одном ужине. Где лишь поздоровались.

«АН»: Будучи самыми известными французскими актерами в мире, вы не были знакомы и реально встретились, начав работу в фильме Софи?

К.Л.: Абсолютно! Софи написала сценарий. Это у нее заняло три года. А потом пришло время искать актера на главную мужскую роль. Она мне позвонила и прислала сценарий. Я его прочитал и согласился сниматься.

«АН»: Сыграв главную роль в ее картине, вы заняли важное место и в ее жизни. Сильно ли отличаются ваши взаимоотношения с Софи на съемочной площадке от того, как это происходит в жизни?

К.Л.: На съемочной площадке до самого последнего дня работы между нами не было никакой истории. Это были взаимоотношения режиссера с актером: очень дружеские, и ничего такого не случилось в этот период работы.

Во время нашего разговора мне сказали, что Софи готова к короткой беседе. Меня проводят в комнату, где, несмотря на буйствующее за окном солнце, из-за закрытых жалюзи царит легкий полумрак. Легкое коричневое шелковое платье Софи ладно сидит на ее точеной фигурке.

«АН»: Софи, вы распрощались с актерством? Ведь теперь вы режиссер двух фильмов.

С.М.: Одно другому не мешает. Только надо правильно распорядиться временем. Работая сначала над сценариями, а потом и как режиссер, я освободилась внутренне, не скажу от фрустраций, но от внутренней напряженности и скованности. Теперь я чувствую в себе легкость и летучесть.

«АН»: Может быть, дело не только в режиссерской работе? Оба ваших фильма автобиографичны. В первом отсветы отношений с первым мужем, польским кинорежиссером Анджеем Жулавским. Он был гораздо старше вас.

С.М.: Но разница в возрасте никогда не была для нас проблемой. Мне в то время, наверное, был нужен зрелый мудрый мужчина рядом, обладающий свободным духом. После моего дебюта в 13 лет в «Вечеринке» («Буме») мне показалось, что я останусь вечной школьницей французского кино. Мне кажется, люди не выбирают друг друга случайно. А мы с Анджеем говорили на одном языке.

«АН»: ...а второй фильм привел вас к встрече с Кристофером.

С.М.: Сценарий писался без всякой связи с образом и характером Кристофера Ламберта. До этого я его видела всего один раз в жизни. Просто теперешняя встреча с ним случилась тогда, когда должна была произойти, в нужный день и в нужный час.

«АН»: Чем он вас подкупил?

С.М.: Долго рассказывать. У меня не выходит из головы желание написать книгу про нашу историю, про страсть вообще. Но… вечная нехватка времени.

«АН»: Получается, что мужчины вашей жизни всегда как-то связаны с кино? (Второй муж и отец ее второго ребенка был американским кинопродюссером.)

С.М.: Но это нормально. С 13 лет я вращаюсь в основном только в мире кино. Разумеется, я общаюсь с людьми из других сфер деятельности, но с людьми кино чувствовала себя всегда ближе. При этом мне кажется, что невозможно жить вместе с человеком, если он вне зоны твоих профессиональных интересов. К тому же у нас с Кристофером есть другие точки пересечения. Например, нам доставляет огромное наслаждение тривиально заботиться друг о друге.

«АН»: Остается ли время на семью?

С.М.: Дети для меня на первом месте. Каждый день я провожу время с ними. Но они, например, не видели ни одного моего фильма.

Я не показывала им мои фильмы, чтобы специально привлечь к этому их внимание, а они, может быть, не почувствовали такой необходимости. Прежде всего я хочу, чтобы они чувствовали и знали, что я их мама. И видели меня как мать.

«АН»: Кристофер сказал, что его 14-летняя дочь мечтает учиться в бизнес-школе в Бостоне или в Нью-Йорке. А кем мечтают стать ваши дети?

С.М.: Они оба очень свободные, экспрессивные и творческие. Но, наверное, рано говорить о том, кем мечтают стать Жюльет (5 лет) и Винсент (12 лет).

«АН»: Несколько слов вашим русским поклонникам.

С.М.: Спасибо вам большое за вашу верность. Я нечасто бываю в вашей стране, но каждый раз чувствую тепло и искреннее внимание людей. Это было, когда я приезжала на съемки «Анны Карениной» в Санкт-Петербург или бывала в Москве.

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