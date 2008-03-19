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Творческий протест Алены Свиридовой

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Екатерина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ]

Творческий протест Алены Свиридовой

 – АЛЕНА, вы самостоятельно занимаетесь своим продюсированием. При этом еще успеваете писать песни, книги, сниматься в кино. Как удается совмещать административные вопросы и творчество?

 – Тяжело. Это требует большой жизненной силы. Поэтому, когда меня спрашивают: «Как вы поддерживаете такую фигуру?» – мне так и хочется забыть о приличиях и сказать: да я вкалываю, как лошадь… Конечно, не на заводе тружусь, но в бегах с утра до ночи.

 – Может, стоит поработать в тандеме с нашими маститыми продюсерами?

 – Не уверена.

 – Это у вас такой настрой после работы с Иосифом Пригожиным? Говорят, что он отказался вас продюсировать?

 – Начнем с того, что никто ему не предлагал меня продюсировать. Конкретных предложений от него я тоже не слышала. Просто была артисткой, которая когда-то выпускалась на его рекорд-лейбле «Нокс­Мюзик». Не могу сказать, что была довольна. Почему? Не видела особо серьезной работы, которую, на мой взгляд, должна была проводить подобная компания. Но, наверное, Иосифу, для того чтобы продюсировать, нужно жениться… (Смеется.) Я, во всяком случае, к этому не готова.

 – Недавно вышел ваш новый альбом «Сирены, или 12 историй, рассказанных на рассвете». Критики назвали его очень сильным в профессиональном плане, но коммерчески невыгодным…

 – А я и не гналась за деньгами. Просто хотела сделать женский и искренний альбом. Очень люблю Сезарию Эвору. Считаю, что такая щемящая лирика будет всегда востребована. Сезарию Эвору и через десять лет будут слушать, и хуже она не станет, потому что все записано без модности и живым... Вот сейчас музыкант сочиняет модную фишку. Потом ее подхватывают, и эта фишка через два года вызывает рвотный рефлекс. Поэтому я пресекала это в своем новом альбоме на корню. Мне хотелось, чтобы это был живой альбом. Уверена, что такая музыка обязательно найдет своего слушателя. Что же касается коммерческой успешности и «форматности», то мои песни всегда становились популярными вопреки чему-либо.

 – Но бороться с системой сложно. Или у вас есть какие-то серьезные покровители?

 – По причине того, что мне чужды неестественные игры, – покровителей нет. Есть просто друзья, которые чувствуют мое искреннее отношение и помогают, когда это действительно необходимо.

 – Не секрет, что в шоу-бизнесе есть кланы. Как вам удается выдерживать «золотую середину» и не играть по чужим правилам?

 – Думаю, что совершенно спонтанно. К тому же я не вхожу в состав основной лиги. Для оптовых покупателей я невыгодный и штучный товар.

 – Многие артисты жалуются на коррупцию на радио и телевидении. Сталкивались ли вы с подобным и как артисту можно себя от этого защитить?

 – Это не то чтобы коррупция… Просто сегодня существуют некие веяния музыкального формата. Если в самом начале 90-х мы могли говорить, что радио – это культурный рупор, то сейчас это сугубо коммерческая структура. Сегодня на радио заинтересованы лишь в том, чтобы набрать как можно больше рекламы и заработать на этом денег. Поэтому продвижение музыки, которая на первый взгляд не кажется коммерческой, но она, возможно, нужна народу, для них неоправданный риск. Сегодня проще крутить «жвачку». А поскольку у нас народ достаточно инертный, то до какого-то времени он будет ее употреблять. Но, мне кажется, многим уже обрыдло, что по всем каналам звучит одна и та же низкопробная музыкалка.

 – А как же вам с такой некоммерческой музыкой удается пробиться в эфир?

 – Сама звоню программным редакторам. Меня мурыжат по нескольку месяцев. И лишь потом песню ставят в эфир. Не отчаиваюсь – звоню, и все. Я просто настроилась на то, что вода камень точит, и я их «наточу» своим упорством… (Смеется.)

 – Наверняка у вас случаются депрессии и творческие кризисы. Как выбраться из подобного состояния?

 – Нельзя на самом деле доить корову, если она уже подоена. Должен произойти процесс накопления материала, эмоций. Чтобы выйти из кризиса, нужно сменить сферу деятельности. Когда чувствую, что не могу писать песни, – начинаю делать что-то другое. Песни не писались – я написала книжку «Чемоданное настроение». Она вышла год назад и имела вполне успешных три тиража. Сейчас собираюсь писать вторую.

 – Вы читаете модных авторов типа Оксаны Робски?

 – Для общего развития я прочитала и Минаева, и Робски. Но как прочитала, так и забыла. А вообще, из недавно прочитанного на меня очень сильное впечатление произвела книга Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Читаешь и действительно растворяешься в ощущениях.

 – Алена, что сегодня происходит с вашей актерской карьерой?

 – В кино пока не снимаюсь. Последний раз снялась два года назад в фильме «Смерть по завещанию». Очень бы хотелось продолжить этот киноопыт. Причем мне было бы интересно перевоплотиться в любого героя. Чем дальше от себя, тем интереснее. Мечтаю сыграть Анну Каренину. Но мой типаж не соответствует тому, что описывал Толстой. Поэтому мне вряд ли это удастся сделать.

 – В музыке вы весьма нестандартный автор и исполнитель. Но вам наверняка приходится подстраиваться под правила светской тусовки – дизайнерская одежда, дорогие украшения, посещение модных ресторанов?

 – На правила светской тусовки мне наплевать. С удовольствием могу пообедать и в недорогом ресторане. Мне нравятся грузинская и азербайджанская кухни. То же самое и в одежде. Хотя на некоторые вещи не стоит жалеть деньги. Однако я никогда не приобрету вещь, где виден логотип. Например, никогда не куплю сумку Луи Ветон, Биркин или телефон Верту. Потому что от них за версту несет таким «новорусским» вкусом. Мне смешно, когда люди пытаются самоутвердиться за счет вещей.

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