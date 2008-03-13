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Таша Строгая любит спать, готовить и много работать

№ 11(97) от 13.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Таша Строгая любит спать, готовить и много работать
Для Таши главное в мужчине – щедрость!

 – КАКИМ был для вас прошлый год, что удалось?

 – Он оказался сложным: к сожалению, потеряла много близких людей, которых уже не вернуть. А все остальное, что касается работы, карьеры, – все удалось, как намечено. Поэтому он был, с одной стороны, очень тяжелым и очень грустным. А с другой стороны – хорошим. Хорошо, что он закончился.

 – Что для вас самое главное в мужчине?

 – Щедрость. Но не в материальном смысле, а в том, чтобы отдавать. Отдавать свое внимание, свою заботу, свою любовь, свое какое-то терпение, свое время. Быть щедрым на эмоции. То есть – щедрость во всех ее проявлениях. Поэтому для меня мужчина помимо того, что должен быть умным, образованным – это даже не обсуждается, – должен быть еще и щедрым. Для меня это очень важно. Даже если он просто друг. Или это человек, с которым ты просто встречаешься в компании или с которым просто пересекаешься по жизни или работаешь.

 – Что должен сделать мужчина, чтобы понравиться вам с первого взгляда? То есть, чтобы вы сразу обратили на него внимание?

 – Да ничего. На самом деле, при взгляде на человека в первую секунду что-то «проскакивает» или нет. Как правило, вы вцепляетесь друг в друга взглядом и понимаете: что-то проскочило. И дальше нужно начать разговаривать, общаться. Если на первых пятидесяти минутах не появится отторжения, этого достаточно. Во внешности я всегда обращаю внимание на то, какие у мужчины руки: длина пальцев, ширина ладони. Это должна быть красивая мужская рука, а не вялая ручонка с какими-то жуткими заусенцами. Я не понимаю мужчин, которые думают, что для них это неважно.

 – А важно ли, какие у мужчины фигура, рост, цвет волос?

 – Я не люблю пузатых мужчин. Считаю, что это комично. Особенно когда человеку 30–35 лет, а он пузатый. Это даже хуже, чем поправившаяся женщина. Ведь у женщины есть гораздо больше причин набрать лишний вес: в результате той же беременности или кормления ребенка, сильной депрессии или какой-то личной драмы. Она имеет больше прав на такую слабость, чем мужчина! Для мужчины это распущенность и себялюбие. Еще я не люблю также мужчин, у которых рельефы мышц выточены так, что просто не к чему придраться. Не понимаю, как можно ходить с такой фигурой, быть зацикленным на своем теле до такой степени. Не люблю абсолютно крайностей. И еще, возможно, смешно, но очень не люблю мужчин с кривыми ногами. А так – высокий, низкий, лысый, блондин, брюнет – это совершенно не важно.

 – Какую передачу на телевидении вы хотели бы вести, кроме своей?

 – Как ни странно, но при всем изобилии разных программ я считаю, что сейчас на телевидении глубочайший кризис. Все очень однообразно, одинаково. Мы видим повторение предыдущих сезонов. Если говорить про себя, то мне было бы, наверное, интересно поработать или в прямом эфире, или ведущей ток­шоу, затрагивающего социальные проблемы, – поскольку это очень сложный и интересный жанр. Это, конечно, только с точки зрения эксперимента. Мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас.

 На «Домашнем» выходит новая версия «Коллекции идей», которая полностью посвящена модной одежде, модным вещам. Это программа о том, как правильно одеваться в модные вещи, о том, как одеваются наши звезды. Я приезжаю в гости к известным женщинам. Мы рассматриваем их гардероб, они все меряют, показывают, и мы обсуждаем все достоинства и недостатки.

 – Верите ли вы в судьбу? Карму? В то, что все предрешено?

 – Если с той точки зрения, что судьба и на печке найдет, лежать и плевать в потолок, и у тебя все будет… В такой вариант – не верю. Все зависит от человека, он сам принимает решения. Мне никогда ничего не доставалось просто так. Нужно работать, добиваться, делать. Не спешить, не суетиться, не притягивать к себе излишнего внимания, не скандалить. Нужно просто работать, делать дело, которое нравится, и планомерно идти к своей цели.

 – Если бы можно было поменять все в своей жизни, на каком этапе вы поступили бы по-другому?

 – Пожалуй, я бы ничего в ней не меняла. Единственное, если бы я точно знала, когда будут уходить близкие и дорогие мне люди, я больше уделяла бы им времени, насыщалась общением с ними. А все остальное – нет. Я люблю свою жизнь. Люблю такой, как она складывается. Я никому не завидую и сама стараюсь строить свою жизнь.

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