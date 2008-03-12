Ирина Нельсон ушла в рокеры

Похоже, что творческое затворничество экс-солистки «Рефлекса» Ирины Нельсон наконец-то закончилось. Как признался «АН» ее продюсер и по совместительству супруг Вячеслав Тюрин, в ближайшем будущем Ирина предстанет широкой публике в новых музыкальном амплуа и сценическом образе. Нельсон всерьез сменила музыкальную ориентацию – запела рок, стала более серьезной и жесткой.