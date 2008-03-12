Братьев Грим подсадили на йогу…
№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Кристина УЛЬЯНОВА ]
СОЛИСТЫ группы «Братья Грим» – Боря и Костя – всерьез задумались над тем, чтобы вести здоровый образ жизни. Стимулом для этого стали съемки в программе «Звезды меняют профессию». В результате певцы теперь занимаются… настоящей йогой!
На днях Грим прикупили в спортивном магазине одежду для тренировок и специальные коврики. Однако это не спасло артистов от получения многочисленных синяков. «Осталось еще научиться глотать шпаги – и можно сделать из концертов шоу иллюзионистов, – шутит Костя. – Правда, в таком случае петь будет трудновато…»
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