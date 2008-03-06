…В поисках новой «ВИА Гры»

– ДАВАЙТЕ начнем по порядку. По-прежнему не утихают слухи, что к вам присоединится третья девушка... И все-таки: сколько солисток ожидается в группе «ВИА Гра»?

Альбина: Сейчас только две. Насчет третьей – ситуация пока неясная. Открою секрет – девушка точно будет не из бывшего состава группы «ВИА Гра», как об этом часто пишут.

– В светской тусовке активно муссируются слухи о том, что Ксюша Новикова, экс-солистка группы «Блестящие», ведет переговоры с вашими продюсерами по поводу работы в коллективе…

Меседа: Вопрос скорее к продюсерам. Думаю, что Ксюша Новикова – это группа «Блестящие», а мы – группа «ВИА Гра». То есть совершенно разные форматы.

– Бывшая участница «Дома­2» Алена Водонаева тоже не подошла под ваш формат?

Альбина: Что касается Алены Водонаевой, то все эти слухи – чистой воды пиар самой Водонаевой.

– Сложно ли уживаться брюнетке и шатенке в одном коллективе?

Альбина: Честно признаться – мы действительно разные. Иногда можем поспорить. Например, по поводу выступлений на концерте. Постоянно что-то друг другу доказываем. Но, честно говоря, делаем это из лучших побуждений. Конечно, это говорит о том, что мы обе – упертые. Я – Овен по гороскопу, а по году – Коза. Просто двойной удар. И знаю, что, если чего-то захотела, – обязательно добьюсь. Вредной бываю. Но чего у нас обеих не отнять – это целеустремленности. Если мы поставили цель – непременно достигнем. Хотя у нас есть и много схожих интересов. Все-таки обе молодые девушки. Можем вместе смотреть журналы, ходить куда-то, болтать...

– Как часто возникает необходимость помогать друг другу в работе?

Меседа: Ой, да постоянно! Например, если у кого-то порвались колготки, можно пожертвовать запасными из своего чемодана. А почему бы и нет? Все-таки мы в одном коллективе!

– В группе «ВИА Гра» существует традиция – поддерживать отношения с бывшими солистками?

Меседа: У нас нет такой традиции. Но если люди дружили и были близкими подругами, то они продолжат общаться. Я в группе недавно. К сожалению, всего пару месяцев удалось поработать с Верой Брежневой. Иногда переписываемся sms-ками. С Надей Грановской лично пока незнакома, но несколько раз ей звонила. Она мне очень нравится. Хочу познакомиться с ней «вживую».

– Многие артисты сегодня помимо творчества занимаются бизнесом. Есть ли у вас подобные планы?

Меседа: Я вижу себя только в творчестве. Ближайшие лет пять точно не собираюсь уходить из «ВИА Гры».

Альбина: Полностью поддерживаю Меседу. Я уже столько лет в группе, и никогда даже не возникало такой мысли.

– А как у вас с политическими амбициями? Нет ли желания вступить в какую-нибудь партию?

Меседа: Боюсь, что я и политика – вещи несовместимые.

Альбина: За те годы, что я в группе, нас много раз приглашали выступить в поддержку того или иного политика или партийного лидера. Но творчество – это нечто нейтральное, не терпящее влияния политической конъюнктуры или каких-либо политических доктрин, поэтому мы всегда отказывались.

– Как вы относитесь к политической ситуации на Украине? Вас все устраивает?

Альбина: К сожалению, очень редко там бываю, чтобы по этому вопросу иметь какое-то определенное мнение.

Меседа: Несмотря на то, что на Украине я бываю чаще, чем Альбина, следить за всеми перипетиями политической жизни у меня не остается ни времени, ни сил.

– Вашему новому видео пророчат грандиозный успех. Расскажите, что же такого особенного в этом клипе?

Альбина: Пока не хотелось бы раскрывать все карты. Но могу сказать, что съемки действительно были очень сложными и экстремальными. Как такового сюжета нет – это аллегорические картинки о том, что переживает женская душа. На мой взгляд, каждый эпизод был шедевром. Снимали клип ровно двое суток без сна и перерыва на обед. Все так захватывало – и полеты, которые мы репетировали, и погружение в воду. По сюжету меня опускают в огромный аквариум. Прозрачный и довольно узкий. Его начали наполнять теплой водой, но, как это обычно происходит, недосмотрели: вода оказалась мутной. В итоге купили банки с дистиллированной питьевой водой. И, разумеется, вода оказалась не подогретая, а ледяная. Что делать – пришлось туда погружаться. Но это тоже удавалось с трудом. Пришлось даже надевать утяжелители...

– Проще говоря, камень на шею – и на дно?

Альбина: (Смеется.) Ну, что-то в этом роде. Утяжелитель – 15 кг на талию. Я испытала серьезнейший стресс. Неводяной я человек – и все тут! Нужно было красиво погружаться, но для меня это была невыполнимая задача.

Меседа: В общем, мы с горем пополам, но справились. Единственный минус – по окончании съемок пришлось выбросить красивые платья.

– Ходят слухи, что недавно у вас, Меседа, появился любимый мужчина, с которым завязались весьма серьезные отношения…

Меседа: В моей жизни пока нет второй половинки. Я всего полгода в коллективе, поэтому не тороплюсь окунаться с головой в личную жизнь. Всему свое время, никуда не нужно спешить. Сейчас занимаюсь творчеством и работой. Шла к этому всю жизнь и очень рада, что могу работать в таком коллективе.

– Альбина, всем известно, что у вас подрастает чудесный сынишка. Как часто удается его видеть?

Альбина: Очень бы хотелось делать это чаще. Порой так хочется увидеть мужа, ребенка, но работа отнимает очень много времени.

– И кто же воспитывает сынишку?

Альбина: Помогает мама. Но специально пока не пользуюсь никакими педагогическими программами. Просто воспитываю так, как чувствую. Говорю, что это – черное, это – белое, это – хорошо, то – плохо. Все-таки ребенку еще только четыре года. Он маленький, но элементарные вещи нужно закладывать.

– Планируете вырастить из него настоящего артиста?

Альбина: Я бы не хотела, чтобы мой сын выбрал этот путь. И не из-за сложности профессии. Дело в окружении, с которым часто сталкиваешься в шоу-­бизнесе. Слава Богу, меня окружают люди, которые мне приятны, близки, любимы и уважаемы. Но везде есть свои издержки производства, как говорится. Не хотела бы, чтобы сын попал в дурную компанию. Поэтому лучше ему держаться подальше от шоу-­бизнеса.