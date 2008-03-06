Снаткина поменяла профессию?
№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Марина ПЕТРОВА ]
ПОСЛЕ завершения съемок в сериале «Татьянин день» Анна Снаткина решила серьезно заняться певческой карьерой. Сейчас актриса готовит свой первый сольный альбом.
– Я еще в институте занималась вокалом, сейчас вернулась к занятиям и работаю над собственным альбомом, – признается Снаткина. – Думаю, стиль моего исполнения многих удивит.
Кстати, слова к большинству своих песен актриса пишет сама. Уходить из киноиндустрии артистка пока не планирует.
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