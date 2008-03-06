«Евровидение» нашло на Косово

ЕВРОПА усиленно готовится к престижному песенному конкурсу «Евровидение-2008». Он состоится в Белграде. Два полуфинала пройдут 20 и 22 мая, и финал - 24 мая. В песенных соревнованиях примут участие 40 стран, в финал попадут только 25. Учитывая обстановку вокруг Сербии и Косово, конкурс может иметь самый неожиданный политический подтекст. Уже сейчас организаторы не берутся предсказать, какова будет реакция зала, когда на белградскую сцену выйдут исполнители, представляющие страны, признавшие независимость Косово...

А пока идут национальные отборочные туры. Белоруссия уже определилась - ее представит молодой певец Руслан Алехно. В России национальный отборочный конкурс и трансляцию «Евровидения-2008» проведет телеканал «Россия».

Трансляцию национального отборочного конкурса, где российские исполнители представят свои песни в формате «современная популярная европейская музыка с элементами национального колорита продолжительностью не более трех минут», смотрите 9 марта.