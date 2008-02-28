Брежневу на Первый канал пристроил Меладзе?
№ 9(95) от 28.02.2008 [ «Аргументы Недели » ]
«Аргументы неделi»: Вера Брежнева, бывшая участница группы «Виа Гра», почти месяц ведет на Первом канале телевизионную игру на деньги «Магия 10». Ее группа была известна как «подшефные» певца и продюсера Первого канала Константина Меладзе. Не поэтому ли, закончив выступления на эстраде, Вера сразу перекочевала на телевидение?
Вера Брежнева: Вовсе и не сразу. У меня было много самых разных предложений, в том числе сомнительного свойства. Предложение стать ведущей шоу на Первом канале поступило не от Меладзе, хоть мы и давно знакомы. Можно сказать, что именно такого предложения я ждала. И потому сразу согласилась. Я буду счастлива, если моя карьера на телевидении удастся.
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