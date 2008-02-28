КВН открывает новый сезон игр в Высшей лиге

В первой игре 29 февраля сразятся команды «Обычные люди» (МЭИ, Москва), «Астана.KZ» (Сборная Казахстана), «Университетский проспект» (МГУ, Москва), «СОК» (Самара) и «Байкал» (Иркутск – Улан-Удэ).

Интересно, что специально для команды «Обычные люди», ставшей в прошлом году чемпионом Высшей лиги, было переписано основное правило, по которому чемпионы должны пропускать год и не участвовать в играх. В жюри, как всегда, Константин Эрнст, Леонид Ярмольник, Юлий Гусман, Игорь Верник, Андрей Макаревич и Михаил Ефремов.