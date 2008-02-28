Преданный музыке

– Какой вы представляете свою творческую судьбу, если бы пробивались на сцену сейчас? Например, через «Фабрику звезд»?

– Я не делал бы этого никогда. Не потому, что «Фабрика звезд» – это хорошо или плохо. Это такое явление, которое у нас превознесли как культовое. Но данный формат есть во многих странах – это же не русский проект. Отличие в том, что «фабрики» нигде не навязываются на всю страну, как у нас.

– А что в этом плохого?

– Настоящие, потрясающие звезды не должны зависеть от какого-то телеканала или от радио. На Западе бал правят рекорд-компании, но там здоровая конкуренция. И от этого выигрывает только страна. Посмотрите, допустим, на американский шоу-бизнес: он благодаря такому подходу охватил весь мир! Представляете, какие налоги со всего света капают в американский бюджет?!

– Вы не боитесь испортить отношения с телевидением?

– Я могу то же сказать в лицо любому. Для хороших исполнителей сегодня нет концертной деятельности, потому что очень много некачественного, фальсифицированного и фонограммного навязывается людям. И у нас конкретно отбирают хлеб. Пусть это называется хоть «Фабрикой звезд», хоть еще как… Да, я за то, чтобы такие люди, как Константин Меладзе, Макс Фадеев, общались с молодыми, и в самом начале их пути. Но надо же и дальше развивать, делать из них настоящих звезд.

– Так, может, еще сделают?

– Я пока такого не видел. Артистов, которые могут выйти, показать программу, спеть живьем, – нет.

– На телевидении всякий раз говорят о том, что они не могут устраивать «живых» концертов. Аппаратура, мол, не очень хорошая, а для телевидения нужен очень качественный звук.

– Да вранье это все. У них замечательный звук, и замечательное у нас телевидение. Что Первый канал, что «Россия», что ТВ Центр, что НТВ – везде все замечательно. Просто есть масса артистов, которые не должны петь вообще! Скажем, из 100 человек не должны петь 70. На фоне того же Гриши Лепса – кто из этих мальчиков может рядом встать?

– Но публике нравятся и эти 70.

– Потому что их просто навязывают! А зачем навязывать вранье и фуфло? Навязывайте тех, кто поет! Вот поднимают же российскую кинематографию. Тот же Первый канал, кстати. Давайте поступим так и с эстрадой.

– А чем же можно?

– Мне нравится то, что делает Костя Меладзе.

– Сами, наверное, выросли на западной музыке?

– Я до сих пор слушаю хороший джаз. Конечно, рок обожаю. Я разносторонний и всеядный! И, кстати, те люди, которые не пускают хорошее и дают дорогу уродливому, – они сами слушают хорошую музыку!

– Значит, не все так безнадежно?!

– Возьмите нашу классику, фольклор, Большой театр, Мариинский. Это же просто бриллианты! Но и на эстраде, уверяю вас, у нас тоже есть бриллианты. Просто надо работать с ними. Почему же нет? Если бы я был человеком, который хочет просто что-то урвать на сцене, то до сегодняшнего дня не дожил бы. Меня спасло только то, что я предан своей музыке. Вкусной, стильной и достойной музыке!