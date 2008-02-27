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Фиктивные пары

№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Фиктивные пары
Таисия Повалий и Николай Басков, Фото Г. УСОЕВА

Сказки про ласки

 ВОПРОС о том, кто же придумал «играть в любовь» на публику – «желтая пресса» или сами звезды, – достаточно спорный. Это отражается не только на тиражах изданий, но и на рейтинге самого артиста. К тому же грамотно закрученная интрига может привлечь внимание не только к звездной персоне, но и к ее творчеству…

 Если рассматривать дуэтное пение с точки зрения шоу-бизнеса, то это не просто красиво разложенная на голосовые партии  композиция. Прежде всего, это союз, который может расширить целевую аудиторию среди поклонников. Главное – правильно подобрать партнера и не забыть про придуманную легенду. Чаще всего это «мифотворчество» сводится к одной и той же рекламной схеме – якобы романтическим отношениям между участниками творческого тандема. Почему? Да просто именно ее публика «кушает» всегда и с большим аппетитом.

 Самым ярким отечественным «театрализованным романом» и звездным взлетом (который, собственно говоря, и открыл моду на подобный пиар в шоу-бизнесе) считается творческий союз певицы Ирины Аллегровой и композитора, продюсера Игоря Крутого.

 Позднее успешную эстафету подхватили Игорь Николаев и Диана Гурцкая с ее лиричным хитом «Ты здесь». «Конечно, после того как мы начали сотрудничать с Игорем, появилась масса слухов, – признается «Аргументам неделi» Гурцкая. –  Особенно осложнял ситуацию тот факт, что произошло это как раз в период расставания Игоря Николаева с Наташей Королевой. И, разумеется, некоторые считали именно меня разлучницей, хотя у нас был только союз двух творческих людей».

 Правда, несмотря на свои сегодняшние доводы, тогда в интервью артисты делали акцент именно на трепетном отношении друг к другу. Немудрено, что публика приписала им связь совсем иного свойства.

 Кто бы мог подумать, но романтическая история любви внучки бывшего Президента СССР Ксении Горбачевой и продюсера Виктора Дробыша, от которой долгое время пестрели газетные таблоиды, тоже всего лишь фикция. Как признался «АН» один из бывших подопечных Дробыша, таким образом (кстати, женатый) продюсер пытался придать себе «политической значимости» в светских кругах.

 Некоторое время назад за счет статуса Ксении и якобы романтических с ней отношений пытался «набрать очки» и подопечный Виктора Дробыша – солист группы «Челси» Роман Архипов. Стоит отметить: рейтинг популярности этого молодого сердцееда взлетел молниеносно. Чего нельзя сказать о Горбачевой. Как судачат в светских кулуарах, такая вот «дружеская поддержка» привела к тому, что Ксения потеряла парочку перспективных и отнюдь не вымышленных женихов. Почему Горбачева согласилась на столь «неприбыльные» игры в любовь? Секрет прост – девушка является сотрудницей продюсерского центра Виктора Дробыша.

Под хруст купюр

 Сегодня подобный дуэтно­романтический опиум для народа – это бизнес. Причем не только для звездных пиарщиков и газет. За дуэт и «игру в любовь» дивиденды получают и сами артисты. Ну, посудите – не за красивые же глаза Нелли Фуртадо общается с Биланом. Помимо творчества здесь, как и в любом бизнесе, есть финансовая подоплека. Обычно затраты, связанные с этой дуэтной историей, берет на себя менее известный исполнитель, а «мэтр» выступает в качестве локомотива. Так произошло и с Таисией Повалий, которую до дуэта и якобы романа с Николаем Басковым в нашей стране не знал никто. Ходят слухи, что за этот «тандем» с Таисией (Басков тогда еще состоял в счастливом браке) менеджменту Николая все же заплатили. Кстати, пикантная деталь: партнерша Баскова – Таисия Повалий – тоже несвободна от семейных уз, и ее продюсированием занимается собственный супруг.

 Пробовали себя в качестве такой «тяжелой артиллерии» и дуэт «Чай вдвоем». Артисты сделали с певицей Ольгой Поляковой и песню, и клип. В прессе даже появились слухи о ее бурном романе с Денисом Клявером. Но у блондинки, как видно, закончились амбиции, и работа так и не склеилась.

 Недавно выступал в роли «свадебного генерала» и Сергей Зверев. Эпатажный фрик в открытую рассказывал о том, как «делает это» с тогда еще малоизвестной и неопытной в промоушене певицей Сашей Project. Свои любовные отношения, построенные исключительно на демонстрации плотских утех, они с Сашей пропагандировали в течение нескольких месяцев. Сейчас певица стесняется говорить об этом союзе и работает сольно.

Постельный репертуар

 СЕГОДНЯШНИЙ шоу-бизнес «подкармливает» народ горячими и примитивными «блюдами». Звездный молодняк вовсю «потчует» своих поклонников откровенной порнографией, якобы случайно просочившейся в Интернет и другие масс-медиа.

 Рекордсмен в таких провокациях – певец Тимати. Имидж ловеласа он поддерживает давно и исправно. Поначалу выпускник «Фабрики звезд» делал неплохую популярность за счет продолжительной love story с певицей Алексой. Красиво ухаживал, якобы подарил собачку и отбил у жениха, когда Алекса вдруг собралась замуж. Однако на днях уставшая от насмешек коллег Алекса призналась, что их роман – фальшивка. «Никто ко мне не приезжал и не дарил собак, не было никакого романа и секса, – негодует певица. – Слух о том, что мы встречаемся, был сделан ради пиара». Тимати эту информацию не комментирует и демонстрирует общественности своих новых подружек и их «взрослые» отношения. Не так давно, к примеру, страна с интересом наблюдала за якобы украденным видео, на котором Тимати предается любовным утехам с г-жой Собчак. Чуть позже под якобы секс с Тимой  «попала» и «татушка» Юля Волкова, и телеведущая Виктория Боня.

 Лавры ловеласа не дают покоя и певцу Владу Топалову. Его пикантное и якобы тоже украденное видео до сих пор можно обнаружить на порносайтах.

 …«Вымышленные отношения» и вообще иллюзии для шоу-бизнеса – явление привычное. Однако грань между сказкой и абсурдом, откровенной ложью и мифотворчеством достаточно тонка. Поэтому, если «новоиспеченные» артисты будут продолжать в том же направлении, они лишь составят конкуренцию совсем другому виду «искусства». А творчество уйдет в декорации…

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