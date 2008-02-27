Анита Цой ушла из дома…

В ЖИЗНИ певицы Аниты Цой произошли кардинальные перемены. Артистка ушла из дома, прихватив с собой несколько чемоданов одежды. Как утверждает Анита, причина происходящего не в семейных проблемах. Это вынужденная мера, связанная с ее участием в проекте «Цирк со звездами».

Помучившись несколько недель из-за жесткого графика и изматывающих поездок в свой загородный дом, певица сняла двухкомнатную квартиру в центре столицы. Новое жилище выдержано в стиле хай-тек. В нем есть все самое необходимое для проживания.