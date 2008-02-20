Ева Польна купила особняк
№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
НА ДНЯХ солистка «Гостей из Будущего» Ева Польна осуществила свою давнюю мечту. Певица стала хозяйкой трехэтажного особняка в Барвихе. Общая площадь нового «семейного гнездышка» звезды составляет 300 кв. метров.
В поселке с Польной будут соседствовать и другие известные представители российского шоу-бизнеса. Так, неподалеку от дома певицы живут Борис Моисеев и семья Маликовых. Новоселье Ева запланировала на конец этого месяца. Поэтому все силы она сегодня тратит не на песни и семью, а на «косметический марафет» дома.
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