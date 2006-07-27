Альбом недели: Павел Кашин – «Имитация любви»

КАШИН - один из последних романтиков нашей сцены. Имидж вечного юноши и трепетный голос сводят на нет любые попытки исполнителя как-то видоизменить свой стиль. Несмотря на жесткие порой тексты и экс­перименты со звуком, Паша все равно воспринимается хрупким менестрелем с гитарой. Альбомы он выпускает даже чаще, чем раз в год, и разных мелодий, если честно, на все его песни уже не хватает. Впрочем, поклонницы вряд ли сильно горюют по этому поводу, ведь для каждой новой пластинки Павел Кашин припасает пару-тройку неж­ных прозрачных вещиц, схожесть которых с его ранними хитами играет только им в плюс.

Не стала исключением и «Имитация любви» (CD LAND RECORDS), в которой музыкант уделяет особое внимание теме... проституции, что, правда, трудно расслышать за привычными светлыми и дрожащими интонациями. Лирические песенки «В свете свечи», «Уходя» и «Не уходи» - тот самый «классический» Кашин, которого ни с кем не спутаешь. К сожалению, в альбоме хватает и проходных треков, которые заставляют думать о чрезвычайной плодовитости автора с некоторой досадой: еще бы пяток изы­с­канных вдохновенных песен - и «Имитация любви» стала бы гораздо более громким музыкальным событием. Тем, кого больше интересуют творческие искания Кашина, рекомендуем послушать композицию «Эверест»: Павел, поющий страшным, искаженным голосом, - действительно небанальное зрелище.