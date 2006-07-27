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«Мурзилки International»: три «жаворонка» с «Авторадио»

№ 10(10) от 13.07.2006 [ «Аргументы Недели » ]

«Мурзилки International»: три «жаворонка» с «Авторадио»
Фото Г. УСОЕВА

- В ВАШЕЙ дружной команде случаются творческие разногласия?

Брагин: Мы слишком долго вместе, успели друг к другу привыкнуть. И вообще мы изначально дружески настроены друг к другу.

Захар: Согласитесь, плохо, если ведущие шоу не симпатичны друг другу. Все это сразу слышно в эфире. Конфликты и разборки - дело не профессиональное, и к нам не относится.

- Бывают в эфире сложные, непредвиденные ситуации?

Гордеева: Самые сложные моменты - это когда что-то происходит в стране, объявляют день траура, а на следующее утро нам, как ни в чем не бывало, надо выходить в эфир.

Захар: А мы ведь нормальные люди, и в такие моменты ни шутить, ни петь совсем не хочется.

- Слышала, что мужской состав «Мурзилок» недавно был приглашен на съемки фильма. Это правда?

Захар: Брагин использовал свои связи в киношном мире, и мы снялись в двухсерийной детективной мелодраме «Смерть по завещанию».

- Какие роли вы играете?

Брагин: Пока не главные, но надо же с чего-то начинать, попробовать, так сказать, понюхать кино.

Захар: Играем оперативников, которые расследуют убийство. В одной из ролей снялась Алена Свиридова. Она по роли вроде бы убила собственного мужа, а мы ее допрашиваем.

- Сложно было сниматься?

Захар: Сниматься не сложно, сложно ждать. Ждать, пока дойдет твоя очередь, чтобы попасть в кадр. Один раз мы с Брагиным пять часов просидели в гриме и костюмах.

Брагин: Сочувствую профессиональным актерам - сколько терпения надо иметь!

- Какие-нибудь курьезные истории случались на съемочной площадке?

Брагин: А с нами без курьезов никогда не обходится. Мы по определению не можем сыграть серьезных оперативников. Даже самый трагический фильм нам хочется извратить и сделать комедией.

Захар: Представьте, например, сцену с Аленой Свиридовой: по сценарию мы приходим к респектабельной даме и допрашиваем ее. Все серьезно, погиб муж, Свиридова в слезах... Но, поскольку снимали крупные планы и текста перед нами не было, мы должны были просто кидать реплики. Допустим, должны произнести серьезную фразу типа «какие у вас были взаимоотношения с вашим мужем», а на языке все время вертелось «вы знаете, мы очень проголодались, давайте борщец сварим». Эти приколы всех выбивали из колеи. В конце концов, мы стали фотографировать Алену своими мобильниками, что ее уже окончательно вывело из рабочего состояния.

Брагин: Режиссер ужасно злился, а Свиридова хохотала до слез.

- Каждый день утренний эфир, концерты, перелеты, съемки... Отдыхать удается при таком режиме?

Захар (улыбается): Конечно, удается - в самолетах, поездах, автомобилях... Где Гордеева постелет, там и ложимся. Все равно ненадолго - спать положенные 8 часов в сутки не удается практически никогда.

Брагин: Впрочем, недавно нам удалось отлично отдохнуть. Наш Сан Саныч (Александр Варин, президент «Авторадио» - прим. автора) пригласил нас в свою загородную резиденцию, где мы в тесной компании и отметили наше пятилетие.

Захар: В этот день Бог послал нам «почки заячьи верченые, головы щучьи вареные, икру черную, икру красную»... Короче, отдохнули на славу!

Гордеева: Правда, вернулись домой за полночь. А наутро в семь утра мы уже сидели в эфире.

- Тяжелая жизнь. Не устали?

Гордеева: Это издержки производст­ва. Тяжелый график, согласны. И мы, как все простые смертные, тоже любим постонать: ах, как все тяжело, ах, как все это невозможно! А вот попробуйте все это у нас отобрать - что с нами будет? Взвоем на третий же день от безделья. Хотя, конечно, иногда ужасно тянет посидеть тихо дома, повязать носки...

Брагин (притворно вздыхает): Если бы Гордеева умела вязать носки... Хотя к кофе претензий не имеем - варит профессионально...

«Мурзилки» переглядываются и дружно хохочут.

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