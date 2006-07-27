Шакира и Black Eyed Peas

НИКАКОЙ политики, чистая география: Россия находится в стороне от наезженных гастрольных маршрутов мировых поп-звезд, поэтому те редко приезжают к нам в зените славы. Большей частью едут либо артисты, которых здесь любят сильнее, чем на родине (Томас Андерс, Nazareth), либо «статусные», уважаемые звезды, которые уже завоевали место в энциклопедиях, поэтому могут не волноваться о местах в хит-парадах (Стинг, Фил Коллинз, Роджер Уотерс). А вот какого-нибудь актуального молодежного героя удается затащить в Россию в двух случаях. Благодаря самоотверженности концертного промоутера, вложившегося в мероприятие не без риска прогореть, или наличию щедрого спонсора, иногда превращающего свою вечеринку (туда, как известно, можно пригласить хоть Кристину Агилеру, были бы деньги) в общедоступный концерт.

Так произошло в случае с Шакирой и Black Eyed Peas. Переговоры с ними велись давно, но привезти их сумел только крупнейший оператор сотовой связи, устраивающий музыкальный фестиваль на Красной площади для рекламы своего бренда. Black Eyed Peas - лучший поп-проект 2004 г. по версии MTV EMA - гармонично сочетает хип-хоп, фанк и поп-музыку.

Самая известная в мире колумбийка Шакира пользуется равным успехом и у испаноязычной, и у англоязычной аудиторий, выпуская альбомы то для тех, то для других. В обычное время они слишком заняты на гастролях, чтобы приезжать с концертами в далекую холодную Россию. Но благодаря спонсорам мы получаем редкую возможность посетить одновременно два концерта очень «горячих» и востребованных звезд. Каждый из хедлайнеров представит часовое выступление, состоящее из своих главных хитов.

Первоначально ходили слухи, что будет и третий западный хедлайнер, но затем организаторы решили заменить его двумя отечественными, но не менее «горячими»: в концерте на Васильевском спуске также примут участие дуэт «Тату» и «вице-чемпион» Евровидения-2006 Дима Билан.

Специально для концерта у храма Василия Блаженного будет возведена сценическая конст­рукция высотой 15 метров. Три больших экрана позволят зрителям ничего не пропустить.