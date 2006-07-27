Сама себе продюсер

- МАРА, в прошлом году ты приняла решение отказаться от услуг продюсера. Расскажи, каково быть свободным, самостоятельным музыкантом?

- Я считаю, что в России рок-артисту в принципе не нужны продюсеры. Вообще любому сильному, мощному, самодостаточному артисту продюсеры не требуются. Продюсер может понадобиться только на начальной стадии вхождения в шоу-бизнес, стадии знакомства c его ключевыми фигурами.

- А тем молодым группам, которые все-таки собираются подписать контракт с продюсером, что посоветуешь?

- Взять самого лучшего в Москве юриста и заключить такой договор, чтобы любой продюсер обломался, когда будет его расторгать. К сожалению, у нас в стране, по большому счету, только 2-3 человека носят это звание оправданно, все остальные - это не продюсеры, а присоски.

- Довольна ли ты нынешним составом музыкантов?

- Однозначно. Это музыканты высочайшего уровня, которые отъездили мировое турне с «Тату», отыграли 10 лет в альтернативной команде IFK... У нас ушло около недели на репетиции программы, причем только половина из них прошла со мной, а на остальных музыканты самостоятельно разбирали материал.

Но я оставляю себе свободу экспериментировать с другими музыкантами, в первую очередь во время студийной работы. Обязательно буду привлекать других акустических гитаристов, перкуссионистов и даже клавишников. Я не ограничена какими-то рамками, потому что у меня не группа, а просто музыканты, которые играют со мной. Это разные понятия.

- Во время твоих выступлений со струнным квартетом создается ощущение, которое ты сама называла «апокалиптичным». Не было желания выйти на горячих финских парней из Apocalyptica и сделать что-то совместно с ними?

- Честно говоря, нет. Они уже не так «свежи», как 5 лет назад, когда только появились. Я считаю, что в оркестре под управлением Башмета, с которым я сейчас играю, ребята посерьезней, чем финские парни из группы Apocalyptica. Они уже очень популярны - как «поп-группа».

- Ты написала несколько песен для Линды...

- Я написала три песни, которые вошли в альбом Линды «Атака» - «Цепи и кольца», «Боль» и «В пропасть». Я не писала их специально под нее... А может быть, и писала, мне трудно это объяснить. Здесь надо сделать ремарку, что Линда была моим детским кумиром, я знала наизусть все ее песни. Так что все это было на уровне исполнения какой-то детской мечты - соприкоснуться со своим кумиром. Я просто слышала внутри себя песни - в исполнении Линды.

- Какой ты себя видишь через 10 лет - семья, куча детишек?

- Ну... о детях я думала, когда мне было лет 15. Дело в том, что я строю какие-то планы и последовательно их выполняю. Попутно происходит еще куча вещей, которые невозможно предугадать и которые могут все изменить. Я не знаю, что будет через 10 лет. Многое из того, что произойдет, уже есть - в моем внутреннем мире.

- Некоторое время назад ты выступила в роли модели на показе у петербургских дизайнеров Pirosmani. Собираешься продолжать?

- Быть моделью - это неблагодарное занятие, так как у них, грубо говоря, очень короткий период творческой жизни, и только единицы доживают до настоящего признания. Просто надо быть очень харизматичным человеком.

Я-то по жизни занимаюсь совсем другим. С Pirosmani был такой дружеский акт, который был мне интересен в силу разнообразности моего внутреннего мира. Мне интересно было сниматься в эротических фотосессиях с отличными фотографами и так же интересно участвовать в каких-то показах.

- Всех девушек, выступающих на рок-сцене, всегда сравнивают с Земфирой. Как ты думаешь, почему? Почему, например, группу «Аквариум» не сравнивают с «Машиной времени»?

- Как бы обидно это ни звучало, но в культурологическом плане женщины гораздо ярче мужчин. И в поэтическом плане тоже. Поэтому сравнивать одного артиста-мужчину с другим артистом-мужчиной, в принципе, бессмысленно. А сравнивать одну женщину с другой - это даже по сути женской природы более логично. Потому что женщины всегда большие соперники, чем мужчины.

- На сцене ты производишь впечатление достаточно резкого, уверенного в себе человека. А в жизни можешь ударить человека, например?

- Могу, конечно! Когда меня кто-то очень сильно выводит из себя, я очень сдерживаюсь, чтобы каблуком не заехать в район головы. У меня великолепная растяжка - ударить могу довольно сильно. Понятное дело, что я так делала, может, всего пару раз в жизни, почти в состоянии аффекта. А вообще я спокойный человек.

- А что в ближайшем будущем? Новый стиль в музыке? Что-то продолжающее направления «рокапопса» и «гримрока»?

- Да. Я сейчас как раз экспериментирую с новым форматом. Посмотрим - получится или нет.