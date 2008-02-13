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«Страшные» тайны

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Владимир ЖАРКОВ ]

«Страшные» тайны
Оксану Федорову страховали от аллергии

Фобия лишила Буланову заработка…

 ЕСЛИ верить психологам, то рано или поздно, но все активно гастролирующие звезды приобретают авиафобию – боязнь летать самолетами. Кто-то впоследствии решает эту проблему с помощью алкоголя, кто-то обращается к врачам.

 Некоторое время назад с авиафобией столкнулся актер Юрий Стоянов. «Я очень много гастролировал, ездил и в неделю совершал до 12 перелетов, – признается артист. – Вскоре начал обращать внимание на то, как самолет взлетает, степень его изношенности, состояние экипажа, настроение стюардесс, резкие проходы через салон бортинженера».

 Особенно нервировали артиста звуки. Говорят, что на какое-то время из-за своего страха он даже был вынужден приостановить летную гаст­рольную деятельность и обратиться с этой «страшной болезнью» к психологу.

 Избегают воздушного транспорта резидент «Комеди клаб» Гарик Мартиросян и певица Татьяна Буланова. Как нам признались в одном из столичных концертных агентств, из-за своей фобии Буланова теряет очень внушительные гастрольные  день­ги. Говорят, что недавно она отказалась от трехчасового перелета и концерта в Сургуте за 40 тыс. евро. Напомним, что сегодняшний концерт певицы, на который она добирается только наземным транспортом, не всегда дотягивает до 10 тыс. долларов.

…А Малиновскую тусовки

 ВТОРОЕ место у публичных людей по распространенности делят две социальные фобии – агорафобия (боязнь открытых пространств) и антропофобия (боязнь больших скоплений людей). Говорят, что, несмотря на большой опыт работы, рок-музыкант Вячеслав Бутусов до сих пор боится сцены и не может избавиться от агорафобии. Поэтому каждый раз перед выходом к зрителям он долго морально себя готовит и носит на удачу талисман.

 Недавно социальный панический страх чуть не довел до психиатрической лечебницы теледиву Машу Малиновскую. Кто бы мог подумать, но светская львица внезапно «подцепила» ант­ропофобию и стала побаиваться большого скопления народа. Правда, в тусовке душевное состояние девушки тут же расценили как беременность, которую она якобы скрывает за своим стремлением к отшельничеству. «До такого состояния меня довели стресс и сердечная драма, – признается «АН» Малинов­ская. – Несмотря на стальной характер, я все-таки слабая девушка, которая, как и любой творческий человек, подвержена депрессии и различного рода переживаниям и страхам». Чтобы избавиться от фобий и привести себя в прежнее «боевое состояние», Малиновская сегодня посещает психолога.

Чайка и Федорова застраховали лицо

 ПОКА одни артисты избавляются от страхов с помощью психологических консультаций, другие ищут спокойствия в страховках. Благо диапазон страховой деятельности сегодня достаточно широк и позволяет застраховаться не только от сломанного ногтя, но и от встречи с инопланетянами.

 Одним из первых российских артистов, решившихся застраховать свой «рабочий инструмент»,  стал гитарист Виктор Зинчук. Страховой компанией ему была подарена полугодовая страховка на 500 тыс. долларов. Ее предметом стали руки музыканта. Позднее подобное со своими руками проделали Дима Маликов и Земфира.

 Застраховал свой рабочий голосовой диапазон и Витас. Вокальные данные (от «до» второй до «соль» четвертой октавы) были оценены в 2,5 млн. долларов. Теперь при потере этого диапазона на срок от десяти дней певец вправе обратиться за компенсацией.

 На днях «страховое вложение» в 1 млн. долл. сделал в свое лицо Виктор Чайка. Напомним, что недавно артист пошел на пластическую операцию по омоложению кожи лица и занялся возвращением на большую сцену.

 Еще одной обладательницей эксклюзивной и дорогостоящей «внешней страховки» в нашей стране была бывшая «Мисс Вселенная», телеведущая Оксана Федорова. Правда, ее страховка от всевозможных телесных повреждений, в том числе и от аллергических реакций, действовала не больше года. Ее сумма до сих пор скрывается. Однако, если верить друзьям телеведущей, в случае страхового инцидента Федорова смогла бы получить не один миллион «зеленых». Сегодня у телеведущей застрахована только машина.

 P.S. Версий, почему у артистов появляются фобии и «странные» страховки, можно выстроить множество. Во-первых, как свидетельствует статистика, люди публичных профессий чаще всех остальных подвержены стрессу. Во-вторых, творческие работники мнительны и очень суеверны. В-третьих, подобное «инвестирование» при грамотном позиционировании – весьма хорошая возможность заставить судачить о себе как поклонников, так и конкурентов. А именно этого в шоу-бизнесе все и добиваются.

А как у них?

 КИМ Бесингер не переносит чужих прикосновений – афенфосмофобия.

 Дженнифер Лопес, боясь заразы, в самый роскошный отель привозит свои простыни – верминофобия.

 Стивен Сигал панически боится быть отравленным – токсикофобия.

 Шэрон Стоун боится электроприборов, остерегаясь даже собственноручно включать телевизор, – электрофобия.

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