Независимая красавица

– САНДРА, в новом фильме «Все о Стиве» вы наконец-то возвращаетесь к жанру романтической комедии. Но почему последние несколько лет участвовали только в серьезных фильмах?

– Когда мне исполнилось 40, я решила, что с комедиями пора заканчивать, и снялась в нескольких драмах. Прошло какое-то время, и я почувствовала, что соскучилась по более легким картинам. Сюжет фильма «Все о Стиве» прост. Я играю женщину, которая влюбилась в тележурналиста и преследует его по всей Америке в надежде на взаимность. Я не только играю главную женскую роль, но и продюсирую этот проект. А еще одна романтическая комедия, над которой работаю, называется «Предложение».

– Почему вы решили заняться еще и продюсированием?

– Мне нравится принимать решения. Когда в 2000 г. на экраны вышла первая «Мисс Конгениальность», многие в Голливуде не верили в успех этой «приключенческой комедии для женщин». Но фильм только в США собрал более 100 млн. долларов! И мне это было вдвойне приятно – и как продюсеру, и как актрисе. Быть продюсером полезно.

Я стала дисциплинированной и не опаздываю на съемки даже тех фильмов, в которых участвую только как актриса. А когда постигают неудачи, виню только себя.

– Вы производите впечатление очень независимого человека. Это так?

– В первую очередь я стараюсь быть независимой от общественного мнения. К примеру, мне всегда казалось странным, что ненормальной считается женщина, которая ни разу в жизни не была замужем, а не та, с которой это произошло восемь раз. Лично я никогда не думала выйти замуж только для того, чтобы кто-то счел меня «нормальной». Совершая такой столь серьезный шаг, как замужество, я хотела быть уверенной, что поступаю правильно и действительно этого хочу. Так и произошло, когда я встретила своего Джесси.

– Почему вы очень редко рассказываете о своей личной жизни?

– Я понимаю – обязана быть на виду, особенно когда на экраны выходит мой новый фильм. Но это не означает, что все должны быть в курсе личных дел. А мой избранник Джесси Джеймс и так хорошо известен, так как ведет популярное телевизионное шоу «Гараж монстров». Но смотрю я его, честно говоря, крайне редко... (Смеется.)

– А это правда, что вы когда-то отказались сниматься в картине «Малышка на миллион»?

– Когда я получила сценарий «Малышки...», он меня по-настоящему увлек. Но киностудии не проявляли интереса к истории о женщине-боксере. Все сдвинулось с мертвой точки, только когда Клинт Иствуд согласился стать режиссером и сыграть главную мужскую роль. Но в это время уже началась моя работа над картиной «Мисс Конгениальность-2». На главную роль пригласили Хилари Суонк. Я очень рада и за Хилари, и за Клинта – они честно заслужили своих «Оскаров»!

– Вы находитесь в прекрасной физической форме и на ринге выглядели бы ничуть не хуже Хилари Суонк! Регулярно занимаетесь спортом?

– Спасибо за комплимент! Но я не очень люблю посещать тренажерный зал, мне там скучно. Однако мой муж Джесси чуть ли не ежедневно «качает» мышцы. А он силой тащит меня в ближайший фитнес-центр. (Опять смеется.) Я не хочу наращивать мускулатуру, поэтому тренируюсь только для поддер­жания себя в форме. А велотренажеру предпочитаю пробежки на свежем воздухе.

– Есть ли у вас хобби?

– Не знаю, можно ли назвать это хобби, но одно увлечение у меня есть. Дело в том, что я регулярно покупаю дома в разных штатах Америки и начинаю их реконструировать. Проблема в том, что я частенько не успеваю закончить ремонт одного дома, а уже приобретаю следующий... Но в любом случае с недвижимостью у меня все в порядке!