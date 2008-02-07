Сергей Жуков готовится к скандалу
№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Вера ДМИТРИЕВА ]
СОЛИСТ группы «Руки вверх» Сергей Жуков готовит настоящую книжную бомбу. Артист написал скандальный роман «Похороны шоу-бизнеса». Несмотря на то, что его литературное детище носит художественный характер и настоящие прообразы спрятаны под похожими именами, коллеги по цеху уже намекают Жукову о необходимости обзавестись личной охраной.
В своей книге Сергей откровенно рассказывает о шоу-бизнесе и его весьма криминальной подноготной. В том числе о западных артистах, которые приезжают в «Олимпийский» – на самом деле их везут на день рождения к жителю Рублевки. О жадных продюсерах, о коррупции на радиостанциях и телеканалах.
Планируется, что для широкой публики эти откровения будут доступны уже в конце февраля.
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