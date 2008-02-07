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Заморские дивы с московским акцентом

№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Вера ДМИТРИЕВА ]

Заморские дивы с московским акцентом
К. Миноуг шокирует россиян

Тяжелая артиллерия

 В ОТЛИЧИЕ от прошлого года, который прошел под эгидой ретро, этот концертный сезон готовится предложить зрителю более «свежих» и утонченных артистов. Из тяжелой музыкальной артиллерии пока официально подтвердили свои визиты в Москву Кайли Миноуг и Пласидо Доминго.

 Февральский приезд одного из великих теноров современности уже окрестили ярчайшим музыкальным событием этого сезона. Чтобы полюбоваться на Доминго в партере Кремлевского Дворца, предстоит выложить 38 500 рублей. Стоимость билетов на концерт тенора не уступает его запросам. В гастрольном райдере указано, что интерьер гримерной должен состоять из двухместного дивана и большого кресла с высокой спинкой, кофейного и обеденного столов, простого и барного стульев, отдельной душевой и санузла. В другой комнате для артиста накроют шведский стол с бутербродами, канапе, ветчиной, рыбой, окороком, сыром, конфетами, булочками, пирожными, фруктами, сахаром, молоком, минеральной водой, лимонадом, красным вином и тремя сортами чая. С двух часов дня на сцене и за кулисами запрещается курить всему персоналу. При несоблюдении этого пункта артист имеет право отказаться от выступления.

 Еще одно ярчайшее гастрольное событие этого года – Кайли Миноуг. Шоу, которое певица дает в рамках своего тура KilieX 2008, стартует в мае в Париже. Затем диву увидят Прага, Хельсинки, Берлин, Афины, Осло. В июне ее выступление оценят и в России.

 Шоу, которое пройдет в «Олимпийском», разбито на 8 тематических частей со сменой декораций и костюмов. Каждое платье, в котором певица появится на сцене, – шедевры от Лагерфельда, Пуччи, Дольче и Габбана.

 Не исключено, что в Москву вместе с Кайли приедет ее менее знаменитая, но тоже поющая младшая сестра Дани. Они планируют исполнить дуэтом хит Kids. Детали бытового райдера этих гастролей пока не согласованы, но, очевидно, поселится певица в новеньком отеле «Ритц-Карлтон». В программу пребывания, скорее всего, внесут посещение центров для онкологических больных в Москве. «Я собираюсь выступить с шоу, которое станет новым захватывающим и неповторимым опытом как для моих поклонников, так и для меня самой», – признается «АН» Миноуг.

 Билеты на московский концерт уже сегодня стоят 40 тыс. рублей. А это больше, чем где бы то ни было! К примеру, в прошлом году эту же программу Миноуг обкатывала в Англии. Официальная цена билета на танцпол не превышала 50 фунтов (примерно 3 тыс. рублей).

Эконом-класс для масс

 ПОБАЛУЮТ нас выступлениями Крис де Бург и знаменитый британский рок-музыкант Крис Ри. Кстати, эти артисты – частые визитеры в России. Правда, больше работают на закрытых «рублевских вечеринках».

 Последний раз хрипловатый баритон Криса Ри звучал в Белокаменной для широкой публики 2 года назад. Тогда он назвал свою программу «Прощальный тур» и рассказал по­клонникам, что перенес тяжелую 10-часовую операцию. В результате которой ему удалили поджелудочную железу и часть желудка, поэтому он собирается оставить сцену. Ход был безупречный – люди моментально раскупили дорогущие билеты в надежде увидеть живую легенду в последний раз. Но «ухода» не случилось, и артист продолжил выступать.

 В конце февраля вместе с певцом в Москву приедет весьма внушительная свита из 25 человек – музыкантов и обслуги. Будет и личный повар певца. Он уже заказал 1 кг английского бекона, 12 кг свежих помидоров, грибы, батон, пончики, 6 л молока, апельсиновый сок, фрукты, 20 кг льда. Кроме того, традиционно менеджмент Криса Ри требует курьера с большим автомобилем или фургоном, знающего все местные магазины, в том числе и музыкальные, прачечные-химчистки. Чтобы вновь полюбоваться на легенду, русским поклонникам придется раскошелиться на 16 500 рублей.

 В начале марта в Кремле выступит исполнитель знаменитого хита Lady in red Крис де Бург. 60‑летний певец ежегодно дает не менее 80 концертов по всему миру. В этот раз он заранее попросил свой менеджмент продумать культурную программу в столице России. Артист собирается посетить ряд музеев и галерей. Как и несколько лет назад, он поселится в отеле «Националь». За удовольствие услышать музыканта поклонникам предстоит выложить около 4500 рублей. Кроме того, с этой западной звездой на сцену может выйти и какая-нибудь российская знаменитость. Крис де Бург уже выступал с несколькими нашими симфоническими оркестрами и с Димой Маликовым. Ходят слухи, что подобную «честь» можно купить за 40 тыс. евро.

Лохотрон для олигарха

 ПОМИМО таких крупномасштабных проектов мировые звезды работают и на закрытых клубных вечеринках. Причем за весьма внушительный гонорар. Прорваться на такой концерт простым смертным нереально. Говорят, что ублажать взор избранных в этом году получили приглашения такие знаменитости, как Шакира, Джессика Симпсон, Хилари Даф, Пинк, Бьонсе. Правда, с последней получился конфуз. Приглашающая сторона, узнав, что реальная стоимость певицы значительно ниже заявленной для России двухмиллионной ставки, послала ее «гастарбайтерничать» в латиноамериканские клубы.

 Кстати, завышенная ставка для концертов в России для заморских гастролеров уже вошла в системную практику. Почему рокеры HIM берут за работу в России в три, а то и в четыре раза больше, чем с других континентов? Да потому, что когда-то им отвалили около сотни тысяч долларов и теперь они не хотят брать меньше. Джордж Майкл тоже изменил своему аппетиту и, говорят, что вместо привычного 1 млн. долл. радовал российских фанов почти за 4 миллиона.

 …Заграничные звезды давно просекли фишку – щедрые русские могут не только хлебосольно кормить, но и платить. И качество работы для них не приоритет. Поэтому некоторые артисты устраивают для заказчиков настоящий лохотрон – вместо «живого» звука «рубятся» под фанеру. Не так давно легенда 80-х Сандра работала в Кремле под фанеру… двадцатилетней давности.

 В данном случае наш авторитет губят и приравнивают к кинутым на деньги простачкам не зритель, которого у нас принято ругать и называть всеядным, а производители этого «звездного товара» и его реализаторы – недобросовестные российские промоутеры. Поскольку они продают заведомо «тухлый товар», то в соответствии с данными нам правами потребителей должны нести за это ответственность. Однако привлечь их к ответу без поддержки соответствующих и вечно занятых другими более существенными вопросами органов крайне сложно.  Вот и получается, что мы опять гонимся за статусным пафосом, а нас «разводят» как дурачков из глубинки.

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