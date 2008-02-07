Тарзан не изменит стриптизу

«АРГУМЕНТЫ неделi»: После женитьбы на Наташе Королевой вы все чаще появляетесь на телевидении. Участвовали в программе «Две звезды» на Первом канале. Собираетесь завершить карьеру стриптизера?

Cергей Глушко (Тарзан): Сначала о нашем с Наташей участии в проекте «Две звезды». Для Наташи это была возможность поработать с «живым» оркестром и доказать всем, что она поет не под фонограмму. А у меня за плечами актерский факультет ГИТИСа, и просто стоять на сцене с микрофоном мне неинтересно. Поэтому если мы с Наташей выступали, то любую песню всегда превращали в мини-спектакль. Никто в этой программе не ожидал, что мы можем быть смешными, думали, что сделаем ставку на романтику. И вдруг такой сюрприз: песню «Бродячие артисты» исполнили в клоунских костюмах, с разрисованными лицами… А после песни «Без тебя» сама Алла Борисовна подошла к нам и сказала: «Вы молодцы, у меня просто нет слов!»

Теперь о стриптизе. Знаю, что практически все мужское население страны за этот стриптиз меня ненавидит! Но женщинам то, что я делаю, – нравится. А мужчин, видимо, из-за того, что мы привлекаем внимание их спутниц, это просто бесит… Раньше я и сам не знал, можно ли танцевать стриптиз в 37 лет. Оказалось, что можно. Понимаю, что это не будет длиться вечно, но сказать заранее, в каком возрасте уйду со сцены, не могу. Если говорить о деньгах, то сейчас основной мой заработок – стриптиз (Наташа, кстати, зарабатывает на эстраде больше, чем я). Остальные занятия, в том числе и телевидение, – лишь проба пера.