Пять лет в деталях

ЕЖЕДНЕВНОМУ журналу СТС о знаменитых людях и знаменательных событиях в стране и мире - программе «Истории в деталях» - исполняется 5 лет. Теперь она будет выходить в обновленном формате.

Сегодня программу делают 45 человек в Москве и 127 - в регионах. В общей сложности подготовлено 1825 выпусков и 3216 историй из 122 географических точек мира! За время ведения программы у ведущего Сергея Майорова сменились 12 коллекций рубашек общей численно­стью 122 штуки!

За все пять лет на «Истории в деталях» не подано ни одного судебного иска! Хотя съемки велись даже там, где делать это запрещено.

Каждый месяц в адрес программы приходят подарки от зрителей. Среди них попадались мочалки, золотое колье, перстень с бриллиантом, поэма для Сергея Майорова, вышитая на ткани, рубашка из самотканого полотна, расшитая видами Волги, фургон с конфетами «Мишка косолапый»...