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Шоу-бизнес в законе

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

<nobr>Шоу-бизнес</nobr> в законе
Боба Грек

Шансон убьет попсу?

 НЕСМОТРЯ на то что отечественный шоу-бизнес только примеряет новую правовую форму, в его кулуарах уже царят суета и паника. А руководство организаций, от которых во многом будут зависеть финансовое благосостояние и рейтинг артистов, оказалось втянутым в криминал. Итак, давайте поподробнее…

 Исходя из предложенного законодательной властью «свода правил» большинство успешных российских исполнителей и авторов теперь могут рассчитывать не просто на безбедную старость, но и на многомиллионные заработки. «Если предложенная законом схема сработает, отечественный шоу-бизнес наконец-то начнет работать в цивилизованном режиме, – объясняет адвокат Филиппа Киркорова Евгений Пармут. – У нас появятся аккредитованные некоммерческие компании, которые будут заниматься сбором средств за использование авторских и смежных прав. Исполнителям больше не придется заниматься «гастрольным чесом», так как они и авторы их хитов будут иметь приличные вознаграждения от слушающих музыку пользователей».

 Проще говоря, помимо музыкальных дисков и интернет-ресурсов артисты теперь смогут зарабатывать солидные «фонограммные деньги» на ресторанах, супермаркетах, автолайнах, бабушках, торгующих семечками, у которых на мешке лежит включенный радиоприемник…

 Предполагается, что публичные заведения, радующие своих посетителей музыкальным сопровождением, будут предоставлять отчеты о «прослушанном музыкальном материале» и тем самым участвовать в формировании рейтингов на того или иного артиста. Конечно, эти «опросники» могут остаться негласными. Но если вдруг эта информация благодаря тем же «пытливым журналистским умам» станет достоянием общественности, репутация многих артистов из так называемого первого эшелона может покачнуться. Почему? Да все просто. Народные музыкальные предпочтения, на что, собственно говоря, ориентировано большинство кабаков и общественных заведений, значительно отличаются от того, что навязывают сегодня теле- и радиоструктуры. В общем, народная любовь ко многим артистам, за которую выдают их частые появления на экране, в большинстве случаев не что иное, как партнерская поддержка медиахолдингов…

 Кстати, подобный «пользовательский подсчет популярности» может не только озолотить клубных исполнителей типа Венгерова и Федорова, но и серьезно поднять такое музыкальное направление, как шансон. Как показывают продажи альбомов, несмотря на всяческие медийные запреты и отсутствие рекламы, шансон в нашей стране не только покупаем, но и вполне конкурентоспособен. Так что не исключено, что скоро ряды самых богатых отечественных музыкантов возглавят не попсовые исполнители, а такие шансонье, как Трофим, Михаил Шуфутинский, Боба Грек, Любовь Успенская.

Профсоюз – средство от коррупции

 НЕСМОТРЯ на весьма оптимистичные перспективы, без ложки дегтя здесь не обошлось.
Ходят слухи, что именно из-за жесткой конкуренции за право собирать эту «пользовательскую пошлину» на днях погиб генеральный директор Российской фонографической ассоциации Вадим Ботнарюк. Напомним, несколькими днями ранее на него было совершено нападение и нанесены серьезные травмы, в результате которых он скончался в Боткинской больнице.

 Хотя информация о нападении на Ботнарюка, впрочем, как и об аккредитованном органе, который будет заниматься сбором этих денежных средств, окончательно неясна, в шоу-бизнесе заговорили о возможной коррупции и необходимости создать профсоюз. Как сообщают наши информационные источники, ряд известнейших артистов уже ведут на этот счет между собой переговоры. Организация, которая сплотит представителей шоу-бизнеса и будет оказывать им юридическую поддержку, планирует обозначить свои «гражданские позиции» уже этой весной.

 Кстати, при подобном положении вещей эти артисты смогут соблюсти свои финансовые интересы при «пользовательском сборе» и без аккредитованной компании. «Любому исполнителю и правообладателю законом предусмотрена возможность не заключать договор с получившей аккредитацию организацией, – утверждает адвокат Евгений Пармут. – Для этого артист может обратиться в любую неаккредитованную компанию и передать ей права на сбор денег вместо аккредитованной компании. Если у неаккредитованной компании будут прямые договора с правообладателями, она получит возможность собирать денежные средства за своих артистов».

Качество и компромиссы

 ГОВОРЯ о грядущих переменах в шоу-бизнесе, нельзя оставлять без внимания принципы его построения и функционирования. До сих пор основополагающей статьей бюджета любого нашего артиста была концертная деятельность. Вернее, «гастрольный чес» под фонограмму. О качестве работы предпочитали ничего не говорить. Какое опять-таки творчество, когда нужно отбить хотя бы половину затраченных денежных средств? Ведь на альбомах исполнителей зарабатывают пираты, а на видеоклипах – транслирующие их каналы… Вот и получается фастфудное творчество.

 По предлагаемой новой схеме российский шоу-бизнес должен перенять прин­ципы работы мировой шоу-индустрии. В общем, перейти на профессиональную и качественную «самореализацию». Возможно, получив «пользовательские деньги», артисты начнут-таки делать настоящие концертные шоу и вкладываться, как их западные коллеги, в разработку «звуковых фишек». К примеру, Мадонна содержит целый штат технологов, которые изобретают для нее новые звуки. Потом только на них накладывается мелодия. Сегодня в западном шоу-бизнесе мелодия уже не приоритетна, а звук стал технологическим и коммерчески просчитанным.

 …Как скоро наши шоу-особи смогут забыть про свои «совковые привычки» и не экономить на зрителе, остается только гадать. Впрочем, как и о том, сможет ли новая законодательная база заработать полноценно и по продуманному законодателями «сценарию». В противном случае народная мудрость «Закон что дышло, куда повернул туда и вышло» будет применима и в этом случае…

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