Анита Цой ушла в циркачки

СОГЛАСИВШИСЬ участвовать в популярном шоу Первого канала «Цирк со звездами-2», певица Анита Цой и не предполагала, на какие жертвы ей придется пойти.

«Про синяки даже не спрашивайте, я вообще стала похожа на баклажан, – поделилась с «АН» Анита Цой. – Времени нет даже на личную жизнь». По признанию сотрудников Цирка на Цветном бульваре, где проходят съемки, у этой упорной певицы есть все шансы попасть в финал. Правда, после нескольких травм Анита подумывала отказаться от участия. Но уже сегодня она уверенно исполняет номера, связанные с лошадьми, и сложные пируэты в воздухе. Кстати, она – единственная из всех участников шоу, кто делает смертельно опасные трюки без страховки.

Помимо Аниты на тренировках были замечены телеведущая Ольга Шелест, певица Наталья Подольская, спортсменка Ирина Чащина, актриса Ирина Лачина, шоумен Владимир Турчинский, актер Валерий Николаев, резидент «Комеди клаб» Тимур Батрутдинов, певец Кирилл Андреев.