«АББА» едет в Москву

НА ЮБИЛЕЙНЫЙ юбилейный, 500-й, спектакль мюзикла «Мамма Миа!» ждут немало именитых гостей. Но главный сюрприз – приезд в конце января двух участников легендарного шведского квартета ABBA – Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона.

Полтора года назад они приезжали на российскую премьеру мюзикла. Но тогда шведы провели в российской столице всего несколько часов, успев только полюбоваться панорамой города с высоты Воробьевых гор. Теперь же в планах есть и Кремль, и Красная площадь, и крупные магазины в центре.

Кстати, в начале 80-х годов они приезжали в Москву, чтобы лично пригласить Аллу Пугачеву на главную партию в рок-опере «Шахматы». Примадонна отказалась по политическим причинам – ей предстояло играть жену советского шахматиста, оставшегося жить за рубежом. Бьорн и Бенни говорят, что спустя почти 20 лет были бы рады новой встрече с главной российской певицей. Так что их визит в звездную резиденцию к Пугачевой ими уже запланирован.