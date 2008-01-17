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Крестная для Михаила Муромова

№ 3(89) от 17.01.2008 [ «Аргументы Недели » ]

 ПРОЕКТ НТВ «Ты – суперстар» оказался настолько успешным, что теперь отправляется в большой гастрольный тур по стране. Единст­венной участницей, не «вылетевшей» из проекта, кроме победительницы, оказалась Алена Апина. Она ушла по собственному желанию. Ушла красиво, уступив место Михаилу Муромову:

 – Я теперь ему как вторая крестная мама, – смеется Алена, – и отношения у нас прямо-таки родственные. Хотя сделала я это неосознанно, это скорее был порыв. Вспомнилась эта ужасная история с Муратом Насыровым. Знаете, при нашей профессии, когда обнаруживаешь, что тобой никто не интересуется и ты никому не нужен, хотя вокруг так много людей, только и остается, что выходить в окно. Надо иметь очень устойчивую психику и крепкую волю, чтобы это пережить. Мне показалось, что Мише гораздо важнее было остаться в проекте, чем мне. Что с того, что я получила бы несколько лишних эфиров? Единственное, за что я ненавижу этот проект, так это за то, что вошла в такой бешеный ритм жизни, от которого давно отвыкла. У меня уже сложился свой относительно спокойный ритм работы, который зависит только от меня. Например, если я не хочу, то не буду давать интервью, не поеду на съемки. А теперь я и интервью всем даю, и на съемки езжу, в общем, раз уж я влезла в это, то понимаю, что надо бежать, не знаю куда, но на самом деле много куда можно. Может, конечно, и хороша моя заслуженно артистическая жизнь, но и бурно кипящая тоже очень интересна.

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