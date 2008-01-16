Гребенщикова сведут с итальянской мафией
№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
МИХАИЛ Гребенщиков не страдает от отсутствия корпоративных заказов, и его трудно поставить в тупик. Хотя пожелания гостей порой удивляют. На одной из новогодних вечеринок Мишу попросили исполнить легендарную «Мурку».
Блатняк в новой обработке настолько тронул заказчиков, что Гребенщикову тут же пообещали помочь с деньгами на съемки видеоклипа. Снятому ролику уже запланировали устроить мировую премьеру. Кроме этого, к Михаилу обратились с предложением сделать его композицию одной из центральных музыкальных тем в российском боевике про итальянскую мафию.
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