Ковальчук выжили из «Блестящих»?

КАК сообщают наши информационные источники, на днях в группе «Блестящие» вновь произошли кадровые перестановки. Коллектив покинула Юлия Ковальчук.

«Контракт у Ковальчук закончился 31 декабря, – подтвердил нам информацию музыкальный продюсер группы Андрей Грозный. – Что будет дальше, мне пока не ясно».

В отличие от своего менеджмента Юлия в своей творческой судьбе уже определилась. Возвращаться в коллектив, с которым, по словам ее коллег, у певицы было немало серь­езных конфликтов, она не намерена.

Правда, завязывать с шоу-бизнесом тоже не планирует. Говорят, что в настоящий момент она ведет переговоры с известными продюсерскими центрами и у нее уже готов музыкальный материал для сольного проекта.