Violent Vultur заставили Собчак забыть о гламуре

К ПОЛУНОЧИ из-за лимузинов и дорогих авто возле клуба образовалась длиннющая пробка. Ведущей мероприятия Ксении Собчак даже пришлось забыть про свои гламурные заморочки и почти квартал протопать на презентацию пешком, да еще и на высоченных шпильках. Деликатесы и эксклюзивные вина также добавили обстановке особый шик. Ждали на мероприятии и особых гостей из Голливуда. Оказывается, Violent Vultur уже вскружили голову как самому Тарантино, так и Джонни Деппу. Последнего-то и ждали в качестве гостя. Но в итоге заморский гость так и не появился. Тогда гостям зачитали весьма нежное послание от него и пожелания коллективу.

Сами виновницы торжества, солистки Violent Vultur Мила Березина и Ника Раевская, на собственную презентацию припоздали.

– Шли переговоры с режиссером, который будет снимать о Violent Vultur художественный фильм, – щебетали «новоиспеченные звезды».

– А что, разве вы достигли такой высоты, что есть сюжет для экранизации? – поинтересовались корреспонденты «АН».

– Нашему коллективу только предстоит ее набрать. Но Violent Vultur – это прежде всего известный и популярный во всем мире бренд, который появился благодаря книге изве­стного писателя-фантаста Михаила Фомичева «Стремительный ястреб» (на англ. яз. – «Violent Vultur». – Прим. ред.) и издательству «Кислер компани». А мы всего лишь прообразы книги и этого модного игрового фэнтези-течения. Кстати, в ближайшее время в Москве появится компьютерная игра с одноименным названием и смысловой нагрузкой. Затем планируется, что наше движение «накроет» и городские улицы.

– Что вы имеете в виду?

– Такие игры сейчас пользуются популярностью во всем мире. За основу берется книга – в нашем случае «Violent Vultur». Устанавливаются правила игры, участники получают образ и начинают жить жизнью выбранного ими персонажа в реалиях города. У них – соответствующий имидж в одежде и поведении, цели и задачи.

– Вы считаете, что в Москве эта идея приживется?

– Мы вам больше скажем: она уже пользуется спросом. Народ хочет не только зрелищ – он желает быть участ­ником действа. А «Violent Vultur» – это целый мир, который дает ему такую возможность.

– Для реализации столь глобальной программы требуется серьезное финансирование…

– Так и есть. Наш бюджет не ограничен.

– Какова ваша роль в «Violent Vultur»?

– А мы его сладкоголосые сирены!