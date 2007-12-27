У Салтыковой – заграничная недвижимость
№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Олеся ВЕРБЕНИНА ]
НА ДНЯХ Ирина и Алиса Салтыковы стали владелицами шикарных апартаментов в Лондоне. Такой щедрый подарок на день рождения дочке Салтыковой преподнес жених певицы, с которым она решилась связать себя брачными узами.
Напомним, что недавно Алиса поступила в Лондоне на актерский факультет одного из лучших мировых университетов «Квин Мэри». До получения презентованной недвижимости квартиру для Салтыковой-младшей снимали. Сейчас в трехкомнатных апартаментах идет косметический ремонт. Планируется, что в квартире будут преобладать синий, желтый и белый цвета.
Новоселье намерены справить уже в феврале. Кстати, на него приглашен и находящийся долгое время в опале отец Алисы – певец Виктор Салтыков.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес