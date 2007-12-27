У Салтыковой – заграничная недвижимость

НА ДНЯХ Ирина и Алиса Салтыковы стали владелицами шикарных апартаментов в Лондоне. Такой щедрый подарок на день рождения дочке Салтыковой преподнес жених певицы, с которым она решилась связать себя брачными узами.

Напомним, что недавно Алиса поступила в Лондоне на актерский факультет одного из лучших мировых университетов «Квин Мэри». До получения презентованной недвижимости квартиру для Салтыковой-младшей снимали. Сейчас в трехкомнатных апартаментах идет косметический ремонт. Планируется, что в квартире будут преобладать синий, желтый и белый цвета.

Новоселье намерены справить уже в феврале. Кстати, на него приглашен и находящийся долгое время в опале отец Алисы – певец Виктор Салтыков.