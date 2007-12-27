Земфира объявила Маликову войну?

НА ДНЯХ «огламурившуюся» Земфиру вновь потянуло на скандальные подвиги. В этот раз жертвой ее нападок стал певец Дмитрий Маликов.

Говорят, Маликов давно раздражал «девочку-скандал», но она всегда вела себя с ним вполне деликатно. Однако на дне рождения своего друга, бизнесмена Шабтая Колмановича, Зема не сдержалась и прилюдно с помощью нецензурных жестов продемонстрировала свое отношение к артисту. Говорят, таким образом Зема решила объявить ему войну за то, что он якобы критиковал ее новый имидж.