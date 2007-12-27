Успенская обзавелась рестораном

ПЕВИЦА Любовь Успенская ведет переговоры о покупке нежилых помещений в центре Москвы. Как утверждают продавцы, артистка намерена сделать на этой территории эксклюзивный японский ресторан.

Для дизайна помещения певица наняла себе не только профессионального дизайнера, но и специалиста по фен-шуй. К приготовлению блюд Успенская тоже подошла ответственно. Певица уже «выписала» себе из Японии известного тамошнего шеф-повара. Кстати, звезда не исключает вероятность того, что периодически она и сама будет готовить в ресторане. На днях Успенская стала брать уроки по приготовлению суши и роллов.