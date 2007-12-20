Звездный экспресс Стеллы Джанни

Триумф в «Олимпии»



ЛЮБИМЕЦ женщин, французский актер Ален Делон любит Россию и русских! Не так давно он познакомился со Стеллой Джанни – талантливой певицей, новой звездой россий­ской эстрады. Для нее пишут Илья Резник, Раймонд Паулс, Вячеслав Добрынин.

Знаменитый француз был очарован голосом певицы и пригласил ее на концерт в легендарный зал «Олимпия» в Париже. На этой сцене зажг­лась не одна мировая звезда. Из российских певиц здесь выступали лишь Алла Пугачева и Тамара Гвердцители. Впервые в «Олимпии» несколько лет назад Ален Делон представил публике Патрисию Каас. Сегодня ее имя известно всему миру!

Когда легендарный актер вышел на сцену и открыл концерт Стеллы Джанни «Четыре времени моей души», зал взорвался аплодисментами. В перерывах между выступлениями Делон читал стихи великих поэтов – Бодлера, Верлена, Арагона. В этот вечер рядом со Стеллой Джанни он был неотразим – с его лица не сходила улыбка. «Эта певица скоро станет известной, – сообщил со сцены французс­кий актер. – По крайней мере, мое сердце она уже покорила!»

Стелла пела о любви, женском счастье. Исполнила песни разных авторов, прозвучали и ремейки на французском языке. Публика тепло принимала певицу. Ее выступление вызвало у зрителей взрыв аплодисментов, сцена утонула в море цветов, а Ален пообещал приехать в Москву.

После концерта нам удалось пообщаться со Стеллой. Мы попросили ее поделиться секретом триумфального выступления. «Такое внимание публики можно объяснить только одним – это отражение ностальгии по хорошей, основанной на ярчайших человеческих чувствах, музыке. Ее мотивы вечны. Это любовь, верность, страдания, жертвенность. Рассказывать о них зрителю правдиво очень тяжело. Но тем приятнее, когда это удается», – призналась Стелла.

Аншлаг в Кремле



ВЕРНУВШИСЬ из Парижа, Стелла Джанни закрепила успех в российской столице. В минувшую субботу в Кремле при полном аншлаге прошел феерический концерт с ее участием. На этот раз в «Звездном экспрессе» по местам стран­ствий и любви вместе с талант­ливой певицей отправилось целое созвездие российских звезд. На сцену Кремлевского дворца поднимались Дима Билан, Зара, Жасмин, Борис Моисеев, Надежда Кадышева, Боба Грек, «Хор Турецкого», Лев Лещенко, Вячеслав Добрынин и многие другие артисты.

Весь вечер на сцене блистал шоу-балет «Звездный экспресс» под руководством Владимира Андрюхина, признанного мастера бального танца, председателя жюри телевизионного конкурса «Танцы со звездами». Смена костюмов, красочные наряды, зажигательные номера, лирические песни – зрители наслаждались самой настоящей предновогодней театральной постановкой!

И когда на сцену вышел искрометный Боба Грек – ведущий программы «Кабаре сто звезд. Шоу Бобы Грека» на канале НТВ, певец и шансонье, одетый в темно-синий китель с иголочки, – в зале возникло бурное оживление. Зрители стоя приветствовали звезду шансона. Его голос с хрипотцой пробирал, наполняя души воспоминаниями о былой любви, создавая романтическую атмосферу.

Концерт закончился, а публика еще долго не отпускала своих кумиров. Не смолкали аплодисменты в адрес искрометной Стеллы Джанни, так стремительно покорившей серд­ца российского зрителя.

Для тех, кто не смог попасть на концерт в Кремлевский дворец, спешим сообщить, что увидеть феерическое шоу вы сможете на канале НТВ в самые ближайшие дни. Следите за программой!