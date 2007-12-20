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Секреты красоты Барбары Брыльска

№ 51(85) от 19.12.2007 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА ]

Секреты красоты Барбары Брыльска

– Я ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Польши в международном фонде Николая Бурляева «Золотой витязь» и участвую в проведении благотворительных акций. В рамках акций мы посетили несколько российских городов – Москву, Тамбов, Калугу. Были и на Украине – в Киеве, Херсоне, Севастополе. Мы посещаем дет­ские дома и помимо финансового участия пытаемся размышлять о том, какой может быть судьба человека, какую цену мы платим, чтобы принять в этой жизни все. Мы говорим о том, какая невероятно высокая цена платится человеком с красотой, душой и талантом, понимающим, что в этой жизни есть понятие ответственности за ту миссию, которая возложена на его плечи.

 – Барбара, а как вы отреагировали на то, что режиссером «Иронии судьбы. Продолжение» будет не Эльдар Рязанов, а Тимур Бекмамбетов?

 – Сначала я была удивлена тем, что режиссером картины будет не Эльдар Рязанов. Говорили, что он отказался по каким-то причинам. Но сразу и с большим удовольствием согласилась играть в этом фильме. В свое время он дал мне столько счастья, столько друзей! Это уникальный фильм, другого такого в мире нет. Или это заслуга россиян, которые, наверное, единственные в мире, кто может так сильно привязаться к фильму. Или потрясающий талант Рязанова, который сделал такой фильм.

 Несмотря на то что вторая часть может быть хуже – потому что лучше я себе уже не представляю – согласилась на предложение сразу. Тем более что было безумно интересно и смешно 30 лет спустя после действия первой картины услышать в бане те же голоса и увидеть те же лица. (Улыбается.) Знаю, что никто из нас, актеров, не будет жалеть об участии в этом фильме. Надеюсь, и зрители не пожалеют.

 Меня часто спрашивают – а удавалось ли за эти 30 лет пообщаться с Рязановым, Мягковым? Думаю, что виделась с каждым в общей сложности около трех раз. Абсолютно нет времени: если приезжаю в Москву, то очень интенсивно работаю – и сразу стремлюсь назад, в Варшаву. Там мой дом, а без него я практически не могу жить. И очень тяжело переживаю длительную разлуку с ним – например, во время заграничных командировок.

 – Интересно, а в Польше смотрят «Иронию судьбы»?

 – У нас этот замечательный фильм показывали три-четыре раза. Последний раз его транслировали года два назад, под Новый год.

 – Скажите, а что вы хотите изменить в своей жизни сегодня? И какое у Барбары Брыльска самое главное желание на данный момент – в творчестве, в жизни?

 – На вопрос «что вы хотите изменить в своей жизни?» отвечу так: она мне изменяет. (Улыбается.) Я – домашняя кошка, обожаю уют и тепло. И с удовольст­вием приглашаю гостей к себе в дом. Люблю готовить, угощать и сидеть дома. На работу в разные точки мира уезжаю только для того, чтобы зарабатывать деньги. Но сегодня путешествую и работаю уже не с такой охотой, как прежде, – очень устала. Думаю, вы это понимаете. В моем возрасте надо отдыхать, лечиться, размышлять о жизни… Но нашей пенсии хватает только на туалетную бумагу и мыло. Значит, некогда отдыхать и лечиться, надо работать. Вот и ответ на вопрос о моем желании: иметь день­ги и не работать.

 – Барбара, я читала, что у вас есть два любимых существа – сын и кот. Расскажите о них, пожалуйста.

 – Моего кота зовут Лелек, или Лоло, сына – Людвиг. Сын – вечный студент, я дала ему срок окончания учебы до 30 лет, ему сейчас 25. Мне однажды позвонил один русский и сказал: «Я бы хотел иметь такую маму, чтобы она меня содержала до 30 лет». (Смеется.) Но Людвиг учится и параллельно работает. И – увы – живет отдельно. Сменил маму на девчонку. Такая жизнь, ничего не поделаешь. Но у меня появился кот – подарок сына, между прочим.

 – Как вы отдыхаете, когда возникает свободная минутка?

 – Сплю. Потому что, когда  бываю на даче, мой кот Лелек всю ночь ловит мышей. Он ужасный бандит. И у него такая свобода на даче, что, когда возвращается домой в Варшаву, в «зимнюю резиденцию», не позволяет мне спать – ему хочется активности и внимания. Я не могу его наказывать, потому что обожаю. И…  приходится не спать! Вот, например, он возьмет и сорвет занавески в гостиной. Потом сидит смотрит – как на это я отреагирую. Я встаю, курю сигарету – кот уже доволен, ведь что-то происходит! Начинаю с ним играть. Наступает утро, он засыпает, и я иду спать. Днем особо не поспишь – приходят в гости друзья, сын. Вот и проводишь полдня в сонном состоянии. Надеюсь, что кот повзрослеет и что-то поймет. И мы будем спать по ночам. (Улыбается.)

 – Барбара, вы великолепно выглядите. А каким образом вам это удается – есть ли у вас свой рецепт красоты?

 – Многие спрашивают, как отношусь к пластической хирургии. Я прибегала к ее помощи, отрицать не буду. Да это и глупо. Возможно, придет момент, когда снова пойду к хирургу, но сейчас мне этого делать не хочется. От ухаживания за собой тоже нужно отдыхать. На самом деле, я не схожу с ума по всем этим многочисленным манипуляциям с красотой. Предпочитаю домашний уход визитам в салоны красоты и к пластическим хирургам – лечебные маски, специальная антивозрастная косметика. Это несложно и эффективно. Домашний уход и легкий макияж – вот мой рецепт красоты. (Улыбается.)

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