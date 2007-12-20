//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Оксана Робски не готова к банкротству

№ 51(85) от 19.12.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Оксана Робски не готова к банкротству

 ПОХОЖЕ, слухи о банкротстве светской писательницы Оксаны Роб­ски все-таки сильно преувеличены. Напомним, некоторое время назад в прессу просочилась информация, что после разрыва со своим женихом Игорем Шалимовым, который оказывал писательнице материальную поддержку, Робски оказалась без средств к существованию.

 Говорили, якобы ради того, чтобы оплачивать учебу своей дочери в Лондоне, Оксана даже решилась продать машину и особняк за городом. А также перебраться в менее пафосную обитель.

 «Если я рассталась с мужчиной, это еще не означает, что я – банкрот, – заверила «АН» Оксана. – Помимо книжного бизнеса у меня еще есть интерьерный салон и множество других источников дохода. По­этому не нужно называть меня содержанкой. Что же касается продажи дома, то в ближайшее время никаких подобных сделок не намечается».

 А вот от своей машины Оксана Робски действительно решила избавиться. Но вовсе не для того, чтобы оплачивать счета! Просто писательница хочет купить новый, более престижный, автомобиль.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Политика

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение министра иностранных дел Украины об изменении закона о статусе Донбасса. По его словам, президент Владимир Зеленский окажется в проигрышной позиции.

//В мире

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, которое способно буквально "покорить весь мир". Журналисты утверждают, что оно может перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.

//Экономика

В Германии считают, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

В Германии считают, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Россию пытаются частично вытеснить с рынка "голубого топлива", заявил глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.

//новости партнеров

//Политика

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Министр образования Украины Анна Новосад предложила исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с РФ. Заявление прозвучало на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

//В мире

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Глава "Ростеха" готов переименовать Superjet 100

Глава "Ростеха" готов переименовать Superjet 100

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что возможен ребрендинг самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе трагедии, которая произошла в Шереметьево. По его словам, можно в принципе переименовать название воздушного судна.

//Общество

Что помогло СССР победить Гитлера?

Что помогло СССР победить Гитлера?

Уже 80 лет минуло с момента начала Второй мировой войны, которая обернулась тотальным геноцидом людей, не принадлежавших к арийской расе. Мировое сообщество с содроганием вспоминает события тех лет.

//Шоу-бизнес

СМИ: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

СМИ: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Стало известно, что медикаментозная кома знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк перешла в глубокую кому. Теперь состояние знаменитости не будет поддерживаться лекарствами.

//Общество

Священник порекомендовал россиянкам научиться манипулировать мужьями

Священник порекомендовал россиянкам научиться манипулировать мужьями

Протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал женщинам, которых мужья истязают придирками, научиться манипулировать своими супругами. При этом священник подчеркнул, что мужчина не возвысит себя в глазах женщины, если постоянно будет придираться к ней.

//Новости партнеров

//В мире

Меган Маркл поздравила мужа с днем рождения

Меган Маркл поздравила мужа с днем рождения

В субботу, 15 сентября, принцу Гарри исполнилось 35 лет. В честь этого события в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских в Instagram появилось поздравление от Меган Маркл.

//Шоу-бизнес

Сегодня продюсер Андрей Разин отмечает День рождения

Сегодня продюсер Андрей Разин отмечает День рождения

Сегодня у первого советского музыкального продюсера, отца современного шоу-бизнеса, основателя группы «Ласковый май» и племянника генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва, главного мистификатора СССР и крёстного отца серого кардинала лихих 90-х Бориса Березовского Андрея РАЗИНА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

//Новости СМИ2

//В мире

Киев хотят оставить без мэра

Киев хотят оставить без мэра

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что в скором времени Киев может лишиться своего мэра. Предполагается, что в закон «О столице» могут быть внесены изменения, упраздняющие пост главы Киевской городской госадминистрации.

//Шоу-бизнес

Дочь Гузеевой рассказала о главной проблеме матери

Дочь Гузеевой рассказала о главной проблеме матери

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга рассказала, что её мать переносит некоторые рабочие проблемы в личную жизнь. Особенно это касается участников телепередачи «Давай поженимся!».

//Политика

Владимир Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

Владимир Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

Президент РФ поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД дать правовую оценку работы чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории, сообщает сайт Кремля.

//Происшествия

Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье

Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье

В воскресенье, 15 сентября, жительница Читы Ирина Морозова рассказала, что на их машину в Кыринском районе Забайкальского края напала разъярённая медведица. По её словам, в автомобиле находилась она, супруг и 4-летней ребёнок.

//Происшествия

В Казахстане 20-летний водитель сбил группу детей на обочине

В Казахстане 20-летний водитель сбил группу детей на обочине

В субботу, 14 сентября, в городе Хромтау Актюбинской области на западе Казахстана легковой автомобиль въехал в толпу несовершеннолетних детей. По факту происшествия начато досудебное расследование.

//Экономика

США готовы распечатать резервные хранилища для стабилизации ситуации на рынке нефти

США готовы распечатать резервные хранилища для стабилизации ситуации на рынке нефти

Власти США готовы в случае необходимости задействовать имеющиеся у них в наличии стратегические резервы после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

//Новости партнеров

//В мире

СМИ: Китай опередил Россию в производстве ракет средней дальности

СМИ: Китай опередил Россию в производстве ракет средней дальности

Китай обошёл Россию и Соединённые Штаты в создании баллистических ракет средней дальности (БРСД). Иностранные журналисты объяснили, чем вызвано преимущество китайских разработчиков ракетного вооружения.

//Происшествия

Четыре человека под Челябинском насмерть отравились картофельным газом

Четыре человека под Челябинском насмерть отравились картофельным газом

В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля. Об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

//Происшествия

В подсобке кафе быстрого питания обнаружено тело мужчины

В подсобке кафе быстрого питания обнаружено тело мужчины

В субботу , 14 сентября, в Санкт-Петербурге на Выборгской набережной в одном из кафе быстрого питания полицейские обнаружили тело 26-летнего мужчины. Отмечается, что убитый работал поваром.

//Происшествия

Девушка съела обручальное кольцо из-за ночного кошмара

Девушка съела обручальное кольцо из-за ночного кошмара

Жительница американского штата Калифорния 29-летняя Дженна Эванс съела бриллиантовое кольцо, чтобы спрятать его от несуществующих грабителей. По её словам, она случайно проглотила кольцо.

//Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" переписку с Анастасией Заворотнюк, которая, по данным СМИ, в настоящий момент находится в реанимации.

//Шоу-бизнес

"Доброго утра, превосходная Алла Борисовна": Пугачёва показала "сонное" селфи с утра

"Доброго утра, превосходная Алла Борисовна": Пугачёва показала "сонное" селфи с утра

Известная певица Алла Пугачёва пожелала всем поклонникам "доброго утра" и поделилась непривычной для своей странички фотографией. Знаменитость выложила утреннее селфи в постели.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
2

В Чебоксарах маршрутка с пассажирами врезалась в столб
3

Латвийский нейрохирург: Глиобластомы – редкие опухоли
4

"Близкие готовятся к ее уходу", по словам Андрея Разина, жить Анастасии Заворотнюк осталось всего несколько дней
5

Аналитики рассказали, что 70% рыбы в России - подделка

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры