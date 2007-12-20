Джоли приедет на свидание к Лидову?

ГОЛЛИВУДСКИЕ дивы в Москве частые гости. Открытие бутиков, модные показы, корпоративные вечеринки делают им неплохую «калымку». Но это в прошлом. Теперь срубить гонорар можно за обычный ужин при свечах и съемки в видеоклипе у российских исполнителей.

На днях на такое «свидание» отважился молодой, но перспективный певец Максим Лидов. Причем «новоиспеченная звезда» «выписал» себе из-за кордона не какую-нибудь среднестатистическую звездульку, а саму Анджелину Джоли.

Говорят, что роковая красавица с американ­ским режиссером Тимом Хором приедут в Москву на несколько дней. В эти дни помимо ужинов и экс­курсии, которые для них уже вовсю готовит дирекция Лидова, звезды будут задействованы в съемках видеоклипа Максима.

В видеоролике Джоли предстоит перевоплотиться в девушку Лидова, которая будет спасать его из лап русской мафии. «Встреча с Анжелиной меня очень волнует, – признается Максим Лидов. – Но мы подошли к этому ответ­ственно. Так что, надеюсь, процесс доставит удовольствие нам обоим».