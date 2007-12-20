//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Сохранение культуры – вопрос национальной безопасности!

№ 51(85) от 19.12.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Сохранение культуры – вопрос национальной безопасности!

– ОЛЕГ Михайлович, давайте начнем со скандала. Как вы думаете, на основании чего в одной из мурманских газет предположили, что ваша «гражданская поддержка» продается за 50 тыс. долларов?

– Это не предположение, а явное вранье! Я даже не знаком с их местным кандидатом в мэры, за которого я якобы должен был приехать агитировать. Никаких концертов в городе Кандалакша у меня на ближайший год не запланировано, и денег мне никто не платил. Поэтому я намерен искать справедливости в суде. Для чего я это делаю? Мне просто очень бы хотелось, чтобы сработала наша правовая система.

– В настоящий момент вы являетесь членом какой-либо партии?

– Нет. Более того, и никогда не являлся. При этом у меня есть своя четкая гражданская позиция, и я не желаю быть использованным в подобных играх. Некоторое время назад мое имя уже упоминали в предвыборной программе «Голосуй или проиграешь», которая проходила в поддержку Бориса Ельцина. Но тогда я никуда не ездил и таким образом ни за кого не агитировал. Эта информация была чьей-то газетной уткой.

– А как же ваше «разрекламированное» членство в «Единой России»?

– Я никогда не состоял и не состою в этой партии.

– Скажите, а нет ли за подобными высказываниями политических амбиций. Может быть, таким образом вы просто хотите «набить себе цену» перед президентскими выборами? Кстати, вам уже поступили предложения, чтобы вы поддер­жали какую-либо партию или потенциального президента?

– Политических амбиций на этот счет у меня нет. Что же касается предложений, то они постоянно поступают. Причем случалось, когда люди ставили просто перед фактом.

– Что вы имеете в виду?

– Неоднократно бывают случаи, когда приезжаешь на концерт, а сзади на сцене висит какой-то агитационный плакат или реклама. Но мы с этим всегда очень жестко разбираемся. Никогда не выходим работать до тех пор, пока не снимут эти «транспаранты» и не приведут сцену в порядок.

– На днях в Интернете появились фотографии и информация о вашем избиении. Это фотомонтаж?

– Дней десять назад у меня действительно был фингал под левым глазом. Я ехал из аэропорта домой. Водитель резко затормозил, и я ударился о спинку переднего сиденья.

– Вас, как и Иосифа Кобзона, считают нашими самыми ярыми патриотами. Говорят, что из-за этого нередко страдает гастрольная деятельность. К примеру, недавно Кобзон признался, что его не пускает с концертами в Узбекистан их президент Ислам Каримов…

– Я только что прилетел из Ташкента, и там у меня все прошло без каких-либо эксцессов. Мне подарили очередную порцию богато расшитых восточных халатов, «снарядили» орехами, фруктами. Зато пытались помешать выступить в Эстонии. Местный журналист и он же общественный деятель написал открытое письмо к силовым структурам и правитель­ству Эстонии с тем, чтобы меня не пускали в страну. Мотивация? Якобы мое творчество и песня «Сделан в СССР», угрожает их национальной безопасности.

– Шоу-бизнес в грамотных руках – штука достаточно опасная…

– Частично вы правы. Но я бы хотел отметить, что намного опаснее, когда родная культура подменяется чужой. К примеру, у нас сегодня идет яростная пропаганда модных западных музыкальных направлений. Причем уже сейчас весьма ощутимы попытки вытеснения нашего собственного музыкального наследия. А сохранение национальной культуры – это вопрос национальной безопасности. Потому что культура и музыка двигают за собой не только товары, толпу, но и мировоззрение.

– Несмотря на то что к нам приходит множество музыкальных новинок, у вас нет ощущения, что шоу-бизнес деградирует?

– Есть. Особенно россий­ский. У западной шоу-индустрии тоже заметен «кризис жанра». Например, у них проблемы с мелодиями. Появление R,n,B и рэпа музыкальный прогресс не двигают. Скорее наоборот. Эту музыку можно сравнить со жвачкой, которая уже потеряла свои вкусовые качества. Наши артисты и музыкальные редакторы, которые формируют теле- и радиоэфиры, к сожалению это не всегда понимают. Поэтому у многих музыкантов уже вошло в норму просто подставлять русские слова под западную музыку, копировать образы и поведение артистов. В общем, получаются копии кого-то там с Запада. Причем они всегда хуже оригинала.

– Не секрет, что многие артисты это делают не по своей воле. А только ради того, чтобы попасть под «формат» рейтинговых радиостанций и телеканалов. Может, вам стоит объединиться с ними в какой-нибудь «союз несогласных» и попытаться изменить ситуацию?

– Это вопрос серьезный, и разбрасываться в данном случае пустыми словами не хочется. Но я вам честно скажу, не знаю, что делать. Эту проблему, думаю, подобными методами не решить. У меня, к примеру, тоже есть песня, которая имеет ошеломляющий успех на концертах. Направление очень странное – я бы назвал его рок-молитвой. Там все элементы национальной музыки, и тем не менее есть рок-н-ролльный драйв. Однако на радио мне говорят, что это не формат. Тогда что – формат? Я считаю, что радиостанции ошибаются. Публика на эту песню реагирует и более того – она ее ждет.

– Когда планируется выход вашего нового альбома?

– Скорее всего, в марте.

– А как продвигается карьера в шоу-бизнесе вашего сына Родиона?

– Он поет, занимается музыкой. Пишет такие сильные стихи, которых, если честно, от него не ожидал. Услышав их, я был, мягко говоря, поражен. Но для него главное сейчас – это не шоу-бизнес, а карь­ера в крупной компании по недвижимости. Хотя я вижу, как творчество его иногда рвет на части. У меня так тоже было. Но он свой выбор еще сделает.

– Жениться не собирается?

– Планы, наверное, есть. Но я точно не знаю. Официально будущая супруга нам пока не представлена.

– Хочется уже видеть сына семейным человеком?

– Это его решение. Но мне хотелось бы дожить до статуса дедушки.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Политика

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение министра иностранных дел Украины об изменении закона о статусе Донбасса. По его словам, президент Владимир Зеленский окажется в проигрышной позиции.

//В мире

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, которое способно буквально "покорить весь мир". Журналисты утверждают, что оно может перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.

//Экономика

В Германии считают, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

В Германии считают, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Россию пытаются частично вытеснить с рынка "голубого топлива", заявил глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.

//новости партнеров

//Политика

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Министр образования Украины Анна Новосад предложила исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с РФ. Заявление прозвучало на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

//В мире

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Глава "Ростеха" готов переименовать Superjet 100

Глава "Ростеха" готов переименовать Superjet 100

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что возможен ребрендинг самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе трагедии, которая произошла в Шереметьево. По его словам, можно в принципе переименовать название воздушного судна.

//Общество

Что помогло СССР победить Гитлера?

Что помогло СССР победить Гитлера?

Уже 80 лет минуло с момента начала Второй мировой войны, которая обернулась тотальным геноцидом людей, не принадлежавших к арийской расе. Мировое сообщество с содроганием вспоминает события тех лет.

//Шоу-бизнес

СМИ: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

СМИ: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Стало известно, что медикаментозная кома знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк перешла в глубокую кому. Теперь состояние знаменитости не будет поддерживаться лекарствами.

//В мире

Киев хотят оставить без мэра

Киев хотят оставить без мэра

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что в скором времени Киев может лишиться своего мэра. Предполагается, что в закон «О столице» могут быть внесены изменения, упраздняющие пост главы Киевской городской госадминистрации.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Дочь Гузеевой рассказала о главной проблеме матери

Дочь Гузеевой рассказала о главной проблеме матери

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга рассказала, что её мать переносит некоторые рабочие проблемы в личную жизнь. Особенно это касается участников телепередачи «Давай поженимся!».

//Политика

Владимир Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

Владимир Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

Президент РФ поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД дать правовую оценку работы чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории, сообщает сайт Кремля.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье

Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье

В воскресенье, 15 сентября, жительница Читы Ирина Морозова рассказала, что на их машину в Кыринском районе Забайкальского края напала разъярённая медведица. По её словам, в автомобиле находилась она, супруг и 4-летней ребёнок.

//Происшествия

В Казахстане 20-летний водитель сбил группу детей на обочине

В Казахстане 20-летний водитель сбил группу детей на обочине

В субботу, 14 сентября, в городе Хромтау Актюбинской области на западе Казахстана легковой автомобиль въехал в толпу несовершеннолетних детей. По факту происшествия начато досудебное расследование.

//Экономика

США готовы распечатать резервные хранилища для стабилизации ситуации на рынке нефти

США готовы распечатать резервные хранилища для стабилизации ситуации на рынке нефти

Власти США готовы в случае необходимости задействовать имеющиеся у них в наличии стратегические резервы после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

//В мире

СМИ: Китай опередил Россию в производстве ракет средней дальности

СМИ: Китай опередил Россию в производстве ракет средней дальности

Китай обошёл Россию и Соединённые Штаты в создании баллистических ракет средней дальности (БРСД). Иностранные журналисты объяснили, чем вызвано преимущество китайских разработчиков ракетного вооружения.

//Происшествия

Четыре человека под Челябинском насмерть отравились картофельным газом

Четыре человека под Челябинском насмерть отравились картофельным газом

В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля. Об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

//Происшествия

В подсобке кафе быстрого питания обнаружено тело мужчины

В подсобке кафе быстрого питания обнаружено тело мужчины

В субботу , 14 сентября, в Санкт-Петербурге на Выборгской набережной в одном из кафе быстрого питания полицейские обнаружили тело 26-летнего мужчины. Отмечается, что убитый работал поваром.

//Новости партнеров

//Происшествия

Девушка съела обручальное кольцо из-за ночного кошмара

Девушка съела обручальное кольцо из-за ночного кошмара

Жительница американского штата Калифорния 29-летняя Дженна Эванс съела бриллиантовое кольцо, чтобы спрятать его от несуществующих грабителей. По её словам, она случайно проглотила кольцо.

//Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" переписку с Анастасией Заворотнюк, которая, по данным СМИ, в настоящий момент находится в реанимации.

//Шоу-бизнес

"Доброго утра, превосходная Алла Борисовна": Пугачёва показала "сонное" селфи с утра

"Доброго утра, превосходная Алла Борисовна": Пугачёва показала "сонное" селфи с утра

Известная певица Алла Пугачёва пожелала всем поклонникам "доброго утра" и поделилась непривычной для своей странички фотографией. Знаменитость выложила утреннее селфи в постели.

//Спорт

Рейнгольд: Жиго – красавец, забивает, но лучше бы он порядок навел в обороне!

Рейнгольд: Жиго – красавец, забивает, но лучше бы он порядок навел в обороне!

В очередном матче чемпионата «Спартак» проиграл на своем поле «Уралу» - 1:2. Бывший спартаковский нападающий, чемпион СССР 1962-го года Валерий Рейнгольд раскритиковал и игру команды, и ее руководство.

//Общество

В Москву "придёт" барическая "пила"

В Москву "придёт" барическая "пила"

В центре погоды "Фобос" сообщили, что жителей и гостей столицы на предстоящей неделе ожидают резкие перепады атмосферного давления. Отмечается, что резкие колебания могут негативно сказаться на самочувствии человека.

//Происшествия

В подмосковных Мытищах электричка насмерть сбила двух человек

В подмосковных Мытищах электричка насмерть сбила двух человек

В районе станции Тайнинской (Подмосковье, Ярославское направление) электричка насмерть задавила двух человек. На месте проводится проверка, работает следователь, передает ТАСС.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
2

В Чебоксарах маршрутка с пассажирами врезалась в столб
3

Латвийский нейрохирург: Глиобластомы – редкие опухоли
4

"Близкие готовятся к ее уходу", по словам Андрея Разина, жить Анастасии Заворотнюк осталось всего несколько дней
5

Аналитики рассказали, что 70% рыбы в России - подделка

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры