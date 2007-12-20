Сохранение культуры – вопрос национальной безопасности!

– ОЛЕГ Михайлович, давайте начнем со скандала. Как вы думаете, на основании чего в одной из мурманских газет предположили, что ваша «гражданская поддержка» продается за 50 тыс. долларов?

– Это не предположение, а явное вранье! Я даже не знаком с их местным кандидатом в мэры, за которого я якобы должен был приехать агитировать. Никаких концертов в городе Кандалакша у меня на ближайший год не запланировано, и денег мне никто не платил. Поэтому я намерен искать справедливости в суде. Для чего я это делаю? Мне просто очень бы хотелось, чтобы сработала наша правовая система.

– В настоящий момент вы являетесь членом какой-либо партии?

– Нет. Более того, и никогда не являлся. При этом у меня есть своя четкая гражданская позиция, и я не желаю быть использованным в подобных играх. Некоторое время назад мое имя уже упоминали в предвыборной программе «Голосуй или проиграешь», которая проходила в поддержку Бориса Ельцина. Но тогда я никуда не ездил и таким образом ни за кого не агитировал. Эта информация была чьей-то газетной уткой.

– А как же ваше «разрекламированное» членство в «Единой России»?

– Я никогда не состоял и не состою в этой партии.

– Скажите, а нет ли за подобными высказываниями политических амбиций. Может быть, таким образом вы просто хотите «набить себе цену» перед президентскими выборами? Кстати, вам уже поступили предложения, чтобы вы поддер­жали какую-либо партию или потенциального президента?

– Политических амбиций на этот счет у меня нет. Что же касается предложений, то они постоянно поступают. Причем случалось, когда люди ставили просто перед фактом.

– Что вы имеете в виду?

– Неоднократно бывают случаи, когда приезжаешь на концерт, а сзади на сцене висит какой-то агитационный плакат или реклама. Но мы с этим всегда очень жестко разбираемся. Никогда не выходим работать до тех пор, пока не снимут эти «транспаранты» и не приведут сцену в порядок.

– На днях в Интернете появились фотографии и информация о вашем избиении. Это фотомонтаж?

– Дней десять назад у меня действительно был фингал под левым глазом. Я ехал из аэропорта домой. Водитель резко затормозил, и я ударился о спинку переднего сиденья.

– Вас, как и Иосифа Кобзона, считают нашими самыми ярыми патриотами. Говорят, что из-за этого нередко страдает гастрольная деятельность. К примеру, недавно Кобзон признался, что его не пускает с концертами в Узбекистан их президент Ислам Каримов…

– Я только что прилетел из Ташкента, и там у меня все прошло без каких-либо эксцессов. Мне подарили очередную порцию богато расшитых восточных халатов, «снарядили» орехами, фруктами. Зато пытались помешать выступить в Эстонии. Местный журналист и он же общественный деятель написал открытое письмо к силовым структурам и правитель­ству Эстонии с тем, чтобы меня не пускали в страну. Мотивация? Якобы мое творчество и песня «Сделан в СССР», угрожает их национальной безопасности.

– Шоу-бизнес в грамотных руках – штука достаточно опасная…

– Частично вы правы. Но я бы хотел отметить, что намного опаснее, когда родная культура подменяется чужой. К примеру, у нас сегодня идет яростная пропаганда модных западных музыкальных направлений. Причем уже сейчас весьма ощутимы попытки вытеснения нашего собственного музыкального наследия. А сохранение национальной культуры – это вопрос национальной безопасности. Потому что культура и музыка двигают за собой не только товары, толпу, но и мировоззрение.

– Несмотря на то что к нам приходит множество музыкальных новинок, у вас нет ощущения, что шоу-бизнес деградирует?

– Есть. Особенно россий­ский. У западной шоу-индустрии тоже заметен «кризис жанра». Например, у них проблемы с мелодиями. Появление R,n,B и рэпа музыкальный прогресс не двигают. Скорее наоборот. Эту музыку можно сравнить со жвачкой, которая уже потеряла свои вкусовые качества. Наши артисты и музыкальные редакторы, которые формируют теле- и радиоэфиры, к сожалению это не всегда понимают. Поэтому у многих музыкантов уже вошло в норму просто подставлять русские слова под западную музыку, копировать образы и поведение артистов. В общем, получаются копии кого-то там с Запада. Причем они всегда хуже оригинала.

– Не секрет, что многие артисты это делают не по своей воле. А только ради того, чтобы попасть под «формат» рейтинговых радиостанций и телеканалов. Может, вам стоит объединиться с ними в какой-нибудь «союз несогласных» и попытаться изменить ситуацию?

– Это вопрос серьезный, и разбрасываться в данном случае пустыми словами не хочется. Но я вам честно скажу, не знаю, что делать. Эту проблему, думаю, подобными методами не решить. У меня, к примеру, тоже есть песня, которая имеет ошеломляющий успех на концертах. Направление очень странное – я бы назвал его рок-молитвой. Там все элементы национальной музыки, и тем не менее есть рок-н-ролльный драйв. Однако на радио мне говорят, что это не формат. Тогда что – формат? Я считаю, что радиостанции ошибаются. Публика на эту песню реагирует и более того – она ее ждет.

– Когда планируется выход вашего нового альбома?

– Скорее всего, в марте.

– А как продвигается карьера в шоу-бизнесе вашего сына Родиона?

– Он поет, занимается музыкой. Пишет такие сильные стихи, которых, если честно, от него не ожидал. Услышав их, я был, мягко говоря, поражен. Но для него главное сейчас – это не шоу-бизнес, а карь­ера в крупной компании по недвижимости. Хотя я вижу, как творчество его иногда рвет на части. У меня так тоже было. Но он свой выбор еще сделает.

– Жениться не собирается?

– Планы, наверное, есть. Но я точно не знаю. Официально будущая супруга нам пока не представлена.

– Хочется уже видеть сына семейным человеком?

– Это его решение. Но мне хотелось бы дожить до статуса дедушки.