Звезды-бизнесмены

СКОЛЬКО получают звезды? Какова правда об их доходах? Эти вопросы интересуют всех. Но создатели документального фильма «Побочный бизнес звезд» пошли другим путем. 23 декабря на «Первом» они расскажут о том, что талантливые и деятельные люди могут быть успешны во всем и не только на сцене.

К примеру, певец Валерий Меладзе решил заняться бизнесом после того, как у него родилась третья дочь – Арина. По профессии Меладзе – инженер судовых установок. После института хотел уйти в науку. Техническое образование пригодилось только через 15 лет. В 2000 г. Валерий Меладзе принял предложение стать членом совета директоров коммерческого банка.

Сын Олега Табакова – Антон впервые снялся в кино, когда ему было 6 лет. В 15 – сыграл главную роль в фильме «Тимур и его команда». В 1991 г. Антон Табаков открывает собственный ночной клуб, а потом и ресторан. Ресторанный бизнес показался Антону гораздо легче и интереснее, чем игра в театре. Через год он открывает в Москве еще два ресторана. Бизнес отнимает все больше и больше времени, и ему приходится бросать театр. Антон Табаков, который предпочел бизнес театру – скорее исключение, чем правило. Обычно бывает наоборот.

Певица Ирина Салтыкова в начале 1990-х открыла три торговых палатки. Сама она была директором, главным бухгалтером и торговым представителем одновременно. В 1994 г., уже на следующий день после развода с Салтыковым, останавливает торговлю, увольняет продавцов и продает палатки. А на вырученные деньги записывает песню и первый клип. С этой песни и начинается ее сольная карьера.

Александр Маршал по образованию – летчик. Закончил Ставропольское выс­шее военное училище войск ПВО. Ему очень хотелось, чтобы собственный бизнес был как-то связан с военной индуст­рией.

Друг Маршала, актер и известный каскадер Александр Иншаков, предложил певцу заняться охранным бизнесом. В 2004 г. партнеры открыли собственное частное охранное предприятие. Для рекламы фирмы Маршал на полную катушку использовал популярность – искал клиентов на концертах и среди знакомых артистов. Сейчас на выступления можно и не ездить – бизнес приносит хорошую прибыль. В дальнейших планах – заниматься музыкой ради собственного удовольствия, а не ради денег.

В фильме также приняли участие Евгений Белоусов, Иосиф Пригожин, Ирина Понаровская, Анне Веске, Галина Волчек, Игорь Матвиенко.