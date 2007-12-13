Звезды вновь споют парами
№ 50(84) от 12.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]
16 ДЕКАБРЯ Первый канал начинает показ нового сезона суперпроекта «Две звезды». Прошлый запомнился неожиданными дуэтами, живым звуком и публичным примирением Лолиты и ее бывшего мужа Александра Цекало.
В новом сезоне за непоющих знаменитостей возьмутся признанные и любимые эстрадные звезды: Владимир Пресняков, Наталья Королева, Маша Распутина, Алсу, Тамара Гвердцители, Борис Моисеев.
Пары профессионалам составят популярные, но не певшие до сих пор со сцены артисты и телеведущие: Оскар Кучера, Михаил Швыдкой, Андрей Малахов, Юрий Гальцев, Дмитрий Дибров, Елена Корикова и другие.
И наконец, главная сенсация шоу! Новыми ведущими суперпроекта станут две самые «медийные» наши звезды – Алла Пугачева и Максим Галкин, а в жюри будет заседать сама Барбара Брыльска!
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