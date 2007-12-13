Суперзвезда зажгла СТС
№ 50(84) от 12.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]
КОНКУРСАНТЫ музыкального проекта «СТС зажигает суперзвезду» встретились с английской певицей Сэм Браун, известной в нашей стране по песне «Stop». Она прилетала в Москву всего на два дня.
Официальная причина этого события – дать мастер-класс участникам шоу СТС. Неофициальная, разумеется, в том, чтобы поднять рейтинг самого шоу. Сэм Браун, кстати, выпустила несколько альбомов, где доказала, что ее музыка глубже и интереснее, чем в пресловутой «Stop».
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