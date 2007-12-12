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Бабкина примерила кукольный образ…

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Надежда ПОПЕЛЬНЮХОВА ]

Бабкина примерила кукольный образ…

 НАДЕЖДА Бабкина решилась на кардинальную смену имиджа. Артистка попыталась сделать из себя подобие куклы Барби.

 Перемены произошли не только в ее сценическом костюме, но и во внеш­нем облике. Артистка нарастила волосы и стала блондинкой. Чтобы соответствовать образу, который она продемонстрировала на конкурсе «Две звезды», ей в партнеры по дуэтному пению подобрали и Кена – певца Сергея Мазаева.

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