Бабкина примерила кукольный образ…
№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Надежда ПОПЕЛЬНЮХОВА ]
НАДЕЖДА Бабкина решилась на кардинальную смену имиджа. Артистка попыталась сделать из себя подобие куклы Барби.
Перемены произошли не только в ее сценическом костюме, но и во внешнем облике. Артистка нарастила волосы и стала блондинкой. Чтобы соответствовать образу, который она продемонстрировала на конкурсе «Две звезды», ей в партнеры по дуэтному пению подобрали и Кена – певца Сергея Мазаева.
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