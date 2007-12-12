Бабкина примерила кукольный образ…

НАДЕЖДА Бабкина решилась на кардинальную смену имиджа. Артистка попыталась сделать из себя подобие куклы Барби.

Перемены произошли не только в ее сценическом костюме, но и во внеш­нем облике. Артистка нарастила волосы и стала блондинкой. Чтобы соответствовать образу, который она продемонстрировала на конкурсе «Две звезды», ей в партнеры по дуэтному пению подобрали и Кена – певца Сергея Мазаева.