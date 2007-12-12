Интересное положение Кристины Орбакайте

– КРИСТИНА, долгое время о вас говорили только как о дочери Аллы Пугачевой. До сих пор злословят, что если бы не она, то столь известной певицей вы никогда бы не стали…

– Наверное когда-то, в начале девяностых, люди действительно приходили на мои концерты из чистого любопыт­ства – посмотреть на дочь «самой Пугачевой». Но потом они увидели, что я другая, оригинальная, и стали интересоваться моим творчеством. Всем стала ясна моя индивидуальность, ведь у меня даже национальность другая, потому что отец – литовец. Считаю, всего я достигла сама. И фамилия Пугачевой здесь ни при чем. К тому же я всегда позиционировала себя как певица Кристина Орбакайте, а не как дочь Примадонны. Что же касается мамы и ее помощи, то она часто мне подсказывает – в выборе песни, в подборе костюма. Но все ограничивается советом. Остальное, включая хлопоты о собственном большом коллективе – музыкантах, балете, – мои проблемы. Я должна много работать, ведь чувствую себя ответственной за благополучие каждого из них. Сколько мы дадим концертов, столько и заработаем. На продажи дисков надежды нет – пираты мешают. Поэтому зарабатываю выступлениями. Спонсоров-то у меня нет и никогда не было.

– Вас называют принцессой российского шоу-бизнеса. Но насколько вам комфортно в его реалиях?

– Сегодня жизнь в шоу-бизнесе столь стремительна, что стоит лишь на день выпасть из обоймы, как твое место оказывается занятым. А вернуться очень трудно. Вот и приходится артистам проводить всю жизнь в движении: выпускать альбомы, постоянно давать концерты, участвовать в телепроектах – только бы не забыли. Желающих попасть на сцену предостаточно, и важно доказать, что именно ты достоин места под софитами. При этом очень важно не заштамповаться, не повториться, не выйти в тираж. Хотя лично для меня эстрада – это лишь часть интересов. Меня занимает и кино, и телевидение, возможно, появится еще что-то. И я спокойно реагирую на проекты типа «Фабрики звезд» и их выпускников, понимая, что мне соперничество и конкуренция с ними не грозят.

– Возможно, так много звезд плодится потому, что профессию артиста считают легкой – бесконечные презентации, тусовки, слава…

– Несмотря на легкий жанр, быть профессионалом в шоу-бизнесе – каторжный труд: бесконечные перелеты, смена часовых и климатических поясов, жизнь в гостиницах, долгие разлуки с семьей, детьми. Даже в Новый год, когда все веселятся и едят у телевизора салаты, ты вынуждена работать.

– Что считаете в вашей профессии самым неприятным?

– Необходи-мость постоянно развенчивать слухи и сплетни, которые выдумывают журналисты «желтых» изданий. К счастью, у моей семьи давно сформировался иммунитет ко всем тем небылицам, которые мы узнаем о себе из газет. Но по-прежнему неприятно, когда к этому всему приплетаются дети.

– Кстати, о слухах. Сегодня все активно обсуждают вашу беременность, переезд на постоянное место жительства в Америку и отмену новогодних концертов…

– Не беременна, и пока этого в моих планах нет. Впрочем, как и отказа от певческой карьеры и эмиграции в Америку. Так что хочу заверить всех своих по­клонников – концерты и кинопремьера будут.

– О каком фильме вы сейчас говорите?

– Совсем скоро на широкий экран выйдет кинокартина «Заговор» о Распутине, в которой я играю императрицу Александру Федоровну.

– Вам сейчас предлагают такие возрастные роли…

– Расту. (Смеется.) Теперь уже возраст не тот – физически на принцессу, как в фильме «Виват, гардемарины!», не тяну. Так что теперь играю императриц.

– А как сегодня продвигается ваша театральная карьера?

– Я безумно люблю театр и все те роли, которые были у меня и, возможно, еще предстоят. В жизни у меня было три спектакля. Но пока я прервала свои отношения с театром, потому что он мне дается эмоционально сложнее, чем концерты. И если кинофильм после премьеры начинает жить своей жизнью, то с выходом спектакля в твоей жизни все только начинается. Когда ты находишься в определенном образе, внутренне ты всегда очень боишься, чтобы ничего не произошло. Ведь здесь может внезапно погаснуть свет, выбежать кошка на сцену... Это на концерте я легко могу выйти из любой ситуации. Один раз упала, запутавшись в соб­ственной штанине, другой раз она порвалась. Я попросила у костюмерши ножницы и демонстративно отрезала лохмотья. Зрителям это только нравится, да и я во время концерта нахожусь в своей естественной среде. В театре все намного сложнее. Однажды мы играли спектакль «Барышня-крестьянка», и вдруг в разгар пьесы на сцену вышла кошка. Поскольку спектакль был шуточный и деревенский, она не вызвала шока ни у зрителей, ни у нас. А если бы я тогда играла в драме? Зритель должен тебе верить, свой образ нужно обязательно выдержать до конца. Это на концерте я Кристина, а в театре или кино – героиня сценария.

– О вашем знакомстве с бизнесменом Михаилом Земцовым, ставшим вашим первым официальным супругом, информация достаточно противоречивая. Вы сами-то помните, как начались ваши отношения?

– Мы познакомились в Майами, куда я езжу отдыхать дважды в год. Я отправилась потанцевать в клуб, где и увидела Мишу. Мы до сих пор спорим, кто из нас подошел первым, – каждому кажется, что это был он. Миша долго не знал, кто я, – настолько был далек от русских реалий. И слава Богу! Мы стали созваниваться, переписываться SMSками. Могли по сто штук в день отправить друг другу, несмотря на дороговизну связи. Было интересно все, что происходит в жизни друг у друга. Потом я поехала в Америку на гастроли и на съемки фильма «Родственный обмен». И снова встреча с Мишей. Наконец разлука стала мучительной, и он сам приехал ко мне в Москву. Но в Америке у Миши большой бизнес, вскоре он вернулся туда. У нас с ним все замечательно. Но из-за работы мы до сих пор живем на два континента.